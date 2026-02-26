Piden que renuncie a su banca la diputada provincial Noemí Isasmendi

Desde el sector Las 20 Verdades Peronistas Jujuy solicitaron públicamente la renuncia de la Diputada Provincial Noemí Elizabeth Isasmendi a la banca que hoy ocupa en la Legislatura de Jujuy.

Señalaron a la vez que, “ese lugar no le pertenece, no es un logro individual ni resultado de capital político propio: es producto del trabajo militante, del esfuerzo colectivo y del voto del electorado peronista que confió en que sería representado con lealtad a las ideas del Movimiento y a los intereses del Pueblo”.

Por otra parte expresaron, “su decisión de abandonar el espacio político que la llevó a esa banca para incorporarse a un sector que ha sido funcional al oficialismo provincial constituye una ruptura del mandato popular. Más aún cuando ese sector ha acompañado decisiones que lesionaron derechos y se alineó con estrategias que debilitan al peronismo como fuerza opositora real”.

Alegaron que “la representación no es un bien personal que pueda reubicarse según conveniencias coyunturales. La banca pertenece al proyecto político que la hizo posible y a la militancia que la sostuvo. Por respeto a quienes caminaron, fiscalizaron, organizaron y pusieron el cuerpo para que una compañera llegara a ese lugar, exigimos coherencia política y lealtad al mandato recibido”.