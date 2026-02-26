Cazzu habló sobre la discriminación que vivió por ser de Jujuy y conmovió a todos: «Las pieles son diferentes»

En una charla íntima y cargada de emoción, Cazzu volvió a sus raíces para hablar de lo que pocos se animan a decir. En el marco del programa «Tapados de Laburo», conducido por Nacho Elizalde, la cantante se sentó frente al micrófono en vivo desde Jujuy y no se guardó nada sobre los obstáculos que tuvo que saltar por su origen norteño.

La trapera analizó con mucha profundidad la mirada que el resto del país suele tener sobre su provincia. Lejos de las luces de los estadios y el lujo de las giras, recordó cómo fue ese primer choque cultural al salir de su casa y encontrarse con una realidad marcada por el prejuicio y la exclusión sistemática que todavía persiste.

El viaje de egresados y el choque con la realidad porteña que vivió Cazzu años atrás

Cazzu recordó el momento exacto en el que entendió que el mundo fuera de Jujuy podía ser un lugar hostil. Durante su adolescencia, un viaje escolar le abrió los ojos sobre la mirada ajena hacia las pieles y las culturas que no encajan en el estándar del centro del país, marcando un antes y un después en su forma de ver la sociedad.

«Nosotros como provincia somos provincias discriminadas, somos provincias de donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes. Entonces, vos empezas a ir al centro o a bajar y para la gente sos inferior», disparó la cantante con total honestidad. Para ella, el orgullo de pertenecer va mucho más allá de una simple frase hecha.

La Jefa fue tajante al describir lo difícil que fue ganarse un lugar en el epicentro de la industria musical argentina. «Hacerse un espacio en Buenos Aires donde mucha de la de la gente es muy cruel con los que venimos de lugares más chicos, es una victoria que claro que importa mucha más», sentenció ante un público que no paraba de enviarle mensajes de apoyo.

«A mí me pasó, por ejemplo, en mi viaje de egresado, que yo descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte», confesó la artista. Para ella, estar orgullosa de sus raíces es una postura política frente a un sistema que intenta invisibilizar al que viene de afuera.

(Via Pais)