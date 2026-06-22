Piden la liberación de argentinos detenidos en Libia

Defensores del Pueblo de todo el país demandan la liberación de dos argentinos que fueron detenidos en Libia por llevar ayuda alimentaria a civiles en Gaza.

Después de un mes, pudieron sus familias tener una video llamada con los detenidos, interviene la ONU y Autoridades Diplomáticas de varios Países.

El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, que reúne a las defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de la República Argentina, expresó su profunda preocupación por la situación de los ciudadanos argentinos Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez.

Los mismos fueron detenidos desde el 24 de mayo de 2026 por fuerzas del Este de Libia en las inmediaciones de la ciudad de Sirte, mientras integraban una misión humanitaria civil internacional destinada a llevar asistencia médica, alimentos e insumos a la población civil de Gaza.

Aguilera y Giménez, oriundos de la provincia de Mendoza, se sumaron al Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb en el marco de su actividad profesional y de acciones colectivas de asistencia humanitaria.

Hasta la fecha no se ha restablecido comunicación directa con ellos ni se ha obtenido acceso consular argentino.

La última información disponible, transmitida de forma indirecta a través del cónsul italiano en Bengasi, indica que se encontrarían con vida en esa ciudad, sin confirmación oficial de las autoridades libias sobre su situación, condiciones de detención ni plazos para su liberación.

ADPRA reconoce las gestiones diplomáticas iniciadas por la Cancillería argentina a través de la embajada concurrente en Túnez y valora el compromiso asumido ante las familias de los detenidos.

Al mismo tiempo, considera que la gravedad de la situación y el tiempo transcurrido desde la detención requieren una intensificación urgente de esas gestiones, en cumplimiento de la obligación del Estado argentino de brindar protección consular efectiva a sus ciudadanos en el exterior, conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en el deber de asistencia que emana del propio ordenamiento constitucional y los deberes suscriptos por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos.

En ese sentido, ADPRA solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que extreme los canales diplomáticos y consulares disponibles para garantizar; el acceso consular directo a Lucas Aguilera y Paula Giménez; una prueba de vida oficial y verificable; comunicación de los detenidos con sus familias y el inicio de gestiones concretas orientadas a su liberación y repatriación en el menor tiempo posible.

ADPRA acompaña el reclamo de las familias de Aguilera y Giménez y queda disponible para contribuir, en el ámbito de sus competencias institucionales, a las acciones que puedan propiciar una resolución favorable y urgente de este caso.