Messi anotó un golazo y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales

El astro argentino puso el 1-0 ante Austria con una gran definición y superó a Miroslav Klose. Había errado un penal.

Lionel Messi sigue rompiendo marcas en la historia del fútbol y en la Copa del Mundo al anotar el gol que abrió el marcador ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Argentina hizo una gran jugada colectiva que terminó con un gran pase atrás de Enzo Fernández, Thiago Almada abrió las piernas para que Messi llegué en la puerta del área a definir.

El astro argentino pateó a contra pierna del arquero austriaco y puso el 1-0 en el marcador. Messi había errado un penal a los ocho minutos del partido.

Con este gol, Messi llegó a 17 en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales tras superar a Miroslav Klose, quien anotó 16 jugando para Alemania.

Lionel Messi había anotado un hatrick en la primera fecha ante Argelia por lo que llegó a cuatro en esta Copa del Mundo. (NA)