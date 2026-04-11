Petroleros lanzan paro general por tiempo indeterminado en Santa Cruz: Reclaman inversión y empleo

En el marco de una asamblea general con la presencia de 6.000 trabajadores, el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz resolvió el inicio de un paro general por tiempo indeterminado en todo el territorio provincial.

El gremio advirtió sobre la grave situación de la industria, exigió a las operadoras el cumplimiento del plan de inversión y perforación comprometido para 2026, reclamó al gobierno provincial la reversión de áreas ante incumplimientos, rechazó el esquema de abandono firmado con YPF.

Durante su intervención, el secretario general, Rafael Güenchenen, trazó un diagnóstico crítico sobre el estado actual de la actividad hidrocarburífera, apuntando directamente a la falta de inversiones por parte de las operadoras y al incumplimiento de los compromisos asumidos en los procesos de adjudicación de áreas. «Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron. ¿Qué se piensan estos tipos que firmaron un plan de perforación y no van a perforar?», expresó.

El dirigente remarcó que los trabajadores sostuvieron la actividad en un contexto adverso y lograron mejorar los niveles de eficiencia operativa en los yacimientos, lo que, según señaló, elimina cualquier excusa para no avanzar con los planes de desarrollo. «Hemos recibido yacimientos en producción, los ordenamos, mejoramos la eficiencia y hoy vienen con una receta donde los yacimientos funcionan con gente afuera. No lo vamos a permitir», sostuvo.

En esa línea, cuestionó la intención de algunas empresas de avanzar con despidos y reducción de personal, advirtiendo que el sindicato no aceptará que el ajuste recaiga sobre los trabajadores. «No se va a ir más nadie de este yacimiento. No se va más nadie», afirmó.

El reclamo por el empleo petrolero

La conducción del gremio instruyó a la comisión directiva y al cuerpo de delegados a sostener el criterio de «alta por baja», exigiendo la reincorporación de cada puesto de trabajo que las operadoras intenten reducir bajo cualquier modalidad, ya sea jubilación u otros mecanismos. Asimismo, Güenchenen puso el foco en la responsabilidad del Ejecutivo para intervenir frente a los incumplimientos de las operadoras, y anticipó que el sindicato avanzará en ese sentido.

«Vamos a pedirle al gobierno provincial que retrotraiga las áreas a todas aquellas empresas petroleras que quieren dejar gente en la calle», afirmó. En relación al contexto general de la industria, el secretario general recordó que hace casi dos años que no se perfora un solo pozo en Santa Cruz, lo que impacta directamente en la producción y en la sostenibilidad del empleo.

«Hace cerca de dos años que no se perfora un solo pozo. Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores en la industria», advirtió. El dirigente también cuestionó el plan de abandono y remediación acordado con YPF, al considerar que resulta insuficiente frente a las necesidades actuales de la provincia y de los trabajadores.

En paralelo, el sindicato reclamó la inmediata convocatoria a paritarias, subrayando que el esfuerzo realizado por los trabajadores debe traducirse en una recomposición salarial acorde al contexto. «Queremos discutir paritaria para nuestros trabajadores. No se la vamos a regalar. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros», sostuvo.

La respuesta al plan de incentivo

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, había lanzado este miércoles un programa con operadoras petroleras que establece un marco de trabajo para evaluar incentivos vinculados a la inversión y la actividad, con el objetivo de reactivar yacimientos, impulsar nuevas áreas y generar empleo en la provincia.