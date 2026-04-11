“Desde el jardín”: Del cine estadounidense de finales de los ’70, a la calle Corrientes con Guillermo Francella

El espectáculo se suma a las funciones que ponen sobre las tablas a películas que fueron parte de la pantalla chica o del séptimo arte.

“Desde el jardín”, la obra que ahora es protagonizada por Guillermo Francella, está basada en el film de nombre homónimo —en su traducción al español—, que fue estrenado en 1979 en Estados Unidos y, entonces, apuntaba a mostrar un enfoque satírico sobre la falta de realismo de la cultura de los medios norteamericanos.

Según la sinopsis oficial, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pieza dirigida por Marcos Carnevale mantiene la narrativa que sigue a Chance Gardiner (Guillermo Francella); un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor.

El protagonista no sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, Chance se ve obligado a integrarse a la sociedad. El azar hace que conozca a Eva, que en este caso es interpretada por Andrea Frigerio y, en su versión original, por Shirley MacLaine.

La mujer de la alta sociedad decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido; un empresario influyente, enfermo en fase terminal, para quien Chance —en el primer film encarnado por Peter Sellers— pronto será su mejor medicina.

La forma de expresarse del jardinero y sus metáforas son interpretadas como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta; la misma opinión corre para el presidente de Estados Unidos, ahora personificado a través de Marin Seefeld y en 1979 por Jack Warden.

El estreno en plena calle Corrientes y con invitados de lujo

Durante la reciente función de prensa de la obra, destacadas figuras del mundo del espectáculo pasaron por la puerta del teatro Metropolitan, entre ellos Benjamín Vicuña, Jorge Macri con Belén Ludueña, Valeria Mazza en familia, Martín Bossi, Arturo Puig, Ariel Staltari, Pablo Codevila, Gustavo Bermúdez, Verónica Varano, Diego Peretti y Adrián Suar —quien produce el espectáculo— junto a su novia, Rocío Robles.

En una conferencia de prensa improvisada, Suar señaló: “Muy contento de formar parte de la producción de este espectáculo extraordinario que va a ser uno de los eventos del año; además, protagonizado por este monstruo que es Guillermo Francella”.

El productor se mostró «feliz», por la posibilidad generada a Francella de realizar la pieza «que tanto quiso hacer» y detalló: «Hablamos hace muchos años al respecto. Trabajamos bastante en conjunto».