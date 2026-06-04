Persecución en la Capital: Un conductor alcoholizado evadió controles y fue detenido con armas

El infractor arrojó una alcoholemia de 2.41 g/l y, tras ser interceptado, personal policial halló armas en el interior de su camioneta.

Una impresionante persecución policial se registró por las calles y rutas de San Salvador de Jujuy, en un hecho que pudo terminar en tragedia.

Según la información difundida, el conductor de un vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol y evadió varios controles policiales, dando inicio a una peligrosa persecución que comenzó en la localidad de Los Alisos, continuó por el barrio Alto Comedero y finalizó sobre avenida Éxodo.

Durante el operativo, los efectivos lograron interceptar al conductor y procedieron a su detención. Además, en el vehículo encontraron dos armas, lo que generó aún más preocupación por el riesgo que representaba para la comunidad.

Vecinos que presenciaron la situación relataron momentos de tensión debido a las maniobras imprudentes realizadas durante la fuga, destacando que el episodio pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.

Afortunadamente, la intervención policial permitió controlar la situación y evitar una tragedia en las calles jujeñas.