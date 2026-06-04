Joaquín Varela : “Gimnasia, mentalizado en competir contra cualquier rival y en cualquier cancha»

A través de Joaquín Varela, Gimnasia y Esgrima de Jujuy pone la mira en el partido ante Atlanta por la fecha 17 de la Primera Nacional, con una preparación que “sienta bien” para “reafirmarnos con todo en la cima de la Zona B”.

En este sentido, el defensor central indicó que “estamos para competir contra cualquier rival y en cualquier cancha”, siendo conscientes “de la responsabilidad que conlleva afrontar partidos de esta índole”.

“Estamos haciendo las cosas bien”, enfatizó y destacó que en los últimos duelos “nos impusimos y siempre nos pusimos en ventaja”, lo que refleja que “tenemos un nivel alto dentro del plantel y eso nos eleva”. “Entrenamos y convivimos para mejorar siempre”, resaltó.

Asimismo, el “Cata” puntualizó que “es fundamental sostener el nivel en un torneo largo y competitivo como lo es la Primera Nacional”. En esta línea, subrayó que “ser punteros nos da un plus”. “Creemos que vamos por buen camino y estamos muy ilusionados”, finalizó Varela.