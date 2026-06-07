Periodismo y poder: Una relación necesaria para la democracia

La relación entre los gobiernos y el periodismo nunca ha sido sencilla. A lo largo de la historia democrática argentina, la prensa y el poder político han mantenido una convivencia marcada por tensiones, cuestionamientos y debates sobre los límites de la crítica y la responsabilidad de informar.

En la actualidad, la relación entre el gobierno del presidente Javier Milei y gran parte del periodismo atraviesa uno de sus momentos más complejos. Desde el oficialismo se sostiene que numerosos periodistas y medios de comunicación han actuado durante años con intereses políticos o económicos, condicionando la información y promoviendo una visión sesgada de la realidad.

El propio mandatario ha cuestionado en reiteradas oportunidades a sectores de la prensa, a los que acusa de difundir información falsa o de formar parte de estructuras de poder que buscan influir en la opinión pública.

Del otro lado, organizaciones periodísticas nacionales e internacionales advierten sobre un clima de creciente confrontación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por ejemplo, expresó preocupación por la estigmatización y los ataques dirigidos hacia periodistas críticos, al considerar que estas prácticas pueden afectar el libre ejercicio de la profesión.

Las diferencias también se han reflejado en decisiones vinculadas al acceso de los medios a la información oficial. Durante los últimos meses se registraron restricciones y modificaciones en los mecanismos de acreditación y circulación de periodistas en la Casa Rosada, medidas que el Gobierno justificó por razones de seguridad y organización institucional. Sin embargo, diversos sectores periodísticos interpretaron esas decisiones como obstáculos para la tarea informativa.

Más allá de las posiciones políticas, la discusión abre un debate profundo sobre el rol del periodismo en una democracia. La prensa tiene la responsabilidad de informar, investigar y controlar los actos de gobierno, mientras que los funcionarios tienen el derecho de responder críticas y defender sus políticas. El desafío aparece cuando la confrontación reemplaza al diálogo y la descalificación ocupa el lugar de los argumentos.

La democracia necesita gobiernos fuertes, pero también periodistas capaces de formular preguntas incómodas. Del mismo modo, el periodismo requiere libertad para investigar y publicar, pero también responsabilidad y rigurosidad en el manejo de la información.

La historia demuestra que las sociedades más sólidas son aquellas donde la crítica no es considerada una amenaza y donde la libertad de expresión convive con el respeto institucional. En tiempos de polarización, fortalecer ese equilibrio sigue siendo una tarea pendiente para toda la dirigencia política y para los propios medios de comunicación.

Milei y la prensa

Puede decirse es que existe una relación muy tensa entre el gobierno de Javier Milei y una parte importante del periodismo argentino.

Desde la visión del oficialismo, Milei sostiene que muchos periodistas actúan con intereses políticos o económicos, que algunos medios buscan perjudicar a su gobierno y que existe una falta de objetividad en la cobertura de sus políticas. El presidente ha acusado en numerosas ocasiones a periodistas de ser «ensobrados», «corruptos» o de participar en operaciones políticas contra su gestión.

Por otro lado, periodistas, entidades de prensa y sectores de la oposición consideran que el Gobierno mantiene una actitud hostil hacia la prensa crítica. Señalan los frecuentes ataques verbales del presidente, las restricciones al acceso de periodistas a la Casa Rosada y otras medidas que, según afirman, pueden afectar la libertad de prensa y el derecho a la información.

En los últimos meses hubo además controversias por, insultos públicos de Milei a periodistas y medios, las restricciones o suspensión de acreditaciones de prensa en ámbitos oficiales.

Además cuestionamientos de organizaciones periodísticas y de derechos humanos sobre el clima de confrontación entre el Gobierno y la prensa.

En síntesis, un periodista puede ser mal visto por sectores del Gobierno de Milei cuando es percibido como opositor, crítico o parte de lo que el presidente denomina «la casta mediática». Sin embargo, desde la perspectiva periodística, la función de la prensa es justamente controlar y cuestionar a quienes ejercen el poder, independientemente del gobierno de turno.