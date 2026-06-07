7 de Junio: Día del Periodista

El Día del Periodista en Argentina se celebra cada 7 de junio. Esta fecha fue establecida en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas para conmemorar la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres por Mariano Moreno en 1810.

Fue el primer periódico de la etapa independentista del país y su objetivo principal era anunciar al público los actos oficiales y difundir las ideas revolucionarias de la Primera Junta de Gobierno.

Desde los tiempos de la Revolución de Mayo hasta la actualidad, el periodismo ha sido una herramienta esencial para acercar información a la ciudadanía, promover el debate público y ejercer un control sobre los actos de gobierno y de las instituciones.

En un contexto marcado por la inmediatez de las redes sociales y la circulación constante de contenidos, la tarea periodística adquiere un valor aún mayor al momento de verificar datos, contrastar fuentes y combatir la desinformación.

El Día del Periodista también invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Estos principios constituyen pilares fundamentales de la vida democrática y garantizan la pluralidad de voces en el espacio público.

En esta jornada, el reconocimiento alcanza a periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores y trabajadores de prensa que, desde distintos ámbitos, contribuyen diariamente a mantener informada a la comunidad.

A 216 años de la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres, el Día del Periodista renueva el compromiso con la verdad, la ética profesional y la búsqueda permanente de una información responsable al servicio de la sociedad.