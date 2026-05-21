Cámaras de seguridad, operativos conjuntos y participación ciudadana para erradicar microbasurales

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático junto al de Seguridad avanzan en el control de delitos ambientales.

El titular del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, Leandro Álvarez, anunció al inicio de semana, la puesta en marcha un plan integral de monitoreo mediante cámaras de seguridad orientado a combatir los microbasurales y otros delitos ambientales en la provincia de Jujuy.

La iniciativa surge de una serie de reuniones que definieron la prioridad de la acción, que tuvo el ministro Álvarez con el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, donde expuso esta necesidad de trabajo conjunto como fruto de los resultados obtenidos de una prueba piloto con cámaras de seguridad en uno de los microbasurales en Palpalá, cuyos insumos posibilitan determinar una serie de infracciones a leyes provinciales y nacionales y redefinir y fortalecer el plan que actualmente se encuentra en su fase final de diseño operativo.

Como primera etapa de un plan de mayor alcance, el proyecto inició con una fase piloto en un punto estratégico de la provincia, con la intención de escalar la cobertura a medida que se consoliden los resultados operativos.

Acciones para el combate de delitos ambientales

Los microbasurales representan focos de infección, contaminación de suelos y agua, y una amenaza directa para la calidad de vida de los vecinos y perjudican la impresión de los turistas. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático asume el rol rector de esta estrategia, con el convencimiento de que combatir el delito ambiental es también proteger la salud de las familias jujeñas y protege el patrimonio natural, ambiental y cultural. Esta acción es parte de un cambio de perfil institucional: Un ministerio más presente, más técnico y con mayor capacidad de respuesta en el territorio.

Como autoridad ambiental de la provincia, el ministerio tendrá a su cargo la gestión directa del sistema de monitoreo. Las cámaras de seguridad se ubicarán en los puntos críticos identificados en el mapa de criticidad ambiental desarrollado por la Secretaría de Calidad Ambiental tomando en esta etapa los de los Valles y las Yungas —zonas de alto valor ecosistémico que requieren protección prioritaria—. La fase piloto permitirá ajustar los parámetros operativos del centro de monitoreo antes de extender el sistema a otras áreas de la provincia. El ministro Álvarez precisó que la infraestructura técnica y la logística están en definición final junto a la cartera de Seguridad para garantizar el máximo rendimiento desde el arranque.

Control de cámaras para evitar microbasurales

La acción sobre el territorio no será solo tecnológica. La Secretaría de Calidad Ambiental trabajará de forma articulada con la Policía de la Provincia para que el control tenga efecto real. Los inspectores ambientales contarán con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para realizar relevamientos presenciales, intervenir en situaciones de flagrancia y labrar las actas de infracción correspondientes.

«Queremos que el vecino vea que hay un Estado presente. El control ambiental es una acción concreta de salud pública para evitar que los microbasurales se conviertan en focos infecciosos», afirmó el ministro Álvarez. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad tendrán valor probatorio para sustentar actuaciones por tres vías habilitadas tanto en la legislación provincial como en la nacional: la vía administrativa, con aplicación de multas; la vía civil, con sanciones patrimoniales; y la vía penal, con posibilidad de condenas para quienes incurran en delitos ambientales. El Estado jujeño cuenta con las herramientas legales y ahora también con las herramientas tecnológicas para hacerlas efectivas.