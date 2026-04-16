Perico: La UR6 recuperó dos rodados tras intensos operativos

Efectivos de la Unidad Regional 6 lograron recuperar dos motovehículos que habían sido sustraídos en diferentes sectores de la ciudad de Perico.

En el primer caso, personal motorizado frustró el robo de una unidad detrás de la Cooperativa de Tabacaleros, luego de que los delincuentes abandonaran el rodado al verse cercados por la patrulla.

​Tras el seguimiento mediante análisis fílmicos, los uniformados lograron identificar y detener a la pareja de protagonistas mientras merodeaban en cercanías del Hospital Arturo Zabala.

Por otra parte, durante un control vehicular de rutina sobre la calle 25 de Mayo, los agentes detectaron un segundo motovehículo que circulaba con pedido de secuestro activo por robo.

​Ambas unidades fueron trasladadas a la dependencia policial para los trámites de rigor y la posterior entrega a sus legítimos propietarios.

Con estas intervenciones, la fuerza de seguridad reafirma la efectividad de los controles preventivos y el uso de cámaras de seguridad para combatir el delito en la zona tabacalera.