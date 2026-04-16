Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 16 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre los 14 y 21 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 16 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 76 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.