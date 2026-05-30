Pellerano: “Estoy orgulloso del equipo”

«Si tengo que elegir una forma de perder, con seguridad es esta», sostuvo Pellerano y expresó y agregó, «estoy orgulloso del equipo».

Por otra parte, indicó que «si estábamos más finos podíamos haber hecho el tercero, pero otra vez nos empatan sin tener el rival una situación clara» y observó que «a un equipo como Belgrano, si lo perdonas, seguramente alguna tenga».

Finalmente, el DT resaltó que «una cosa es proponer una idea contra el campeón del fútbol argentino y otra cosa es llevarla a cabo como lo hicimos».