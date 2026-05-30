Pellerano: “Estoy orgulloso del equipo”

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«Si tengo que elegir una forma de perder, con seguridad es esta», sostuvo Pellerano y expresó y agregó, «estoy orgulloso del equipo».

Hernán Pellerano

 

Por otra parte, indicó que «si estábamos más finos podíamos haber hecho el tercero, pero otra vez nos empatan sin tener el rival una situación clara» y observó que «a un equipo como Belgrano, si lo perdonas, seguramente alguna tenga».

Finalmente, el DT resaltó que «una cosa es proponer una idea contra el campeón del fútbol argentino y otra cosa es llevarla a cabo como lo hicimos».

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