Escala la tensión en Medio Oriente

Estados unidos atacó a un buque carguero que navegaba hacia Irán.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que atacaron e inutilizaron un carguero que navegaba con destino a Irán, en un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente que ocurre pese a la vigencia formal de un alto el fuego entre ambos países y en medio de negociaciones diplomáticas aún sin resultados concretos.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el operativo tuvo lugar el 29 de mayo contra el buque M/V Lian Star, de bandera de Gambia, que se dirigía hacia un puerto iraní. De acuerdo con la versión oficial, la embarcación desoyó reiteradas advertencias antes de que se ordenara la intervención militar, pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que se realizaron más de veinte llamados para que el carguero modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones emitidas por las fuerzas desplegadas en la zona. Ante la falta de respuesta por parte de la tripulación, una aeronave estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque, dejándolo fuera de operación.

“El barco ya no se dirige a Irán”, indicaron voceros del Centcom, que difundieron la información a través de redes sociales. El ejército estadounidense no precisó hasta el momento si el ataque provocó víctimas o heridos, ni el estado actual de la embarcación o de su carga.

Un nuevo incidente en un escenario inestable

El episodio se inscribe en un contexto de alta fragilidad geopolítica en Medio Oriente, donde Washington mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes como parte de las medidas adoptadas en el marco del conflicto con Teherán. Esta política busca restringir el acceso de buques comerciales y controlar los flujos marítimos hacia el país persa.

Por su parte, Irán ha respondido con restricciones de facto al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de hidrocarburos. Se trata de uno de los corredores más estratégicos del planeta, por donde transita una porción significativa del petróleo y gas que abastece a los mercados internacionales, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un factor de preocupación para gobiernos y operadores financieros.

El Centcom sostuvo que, desde la implementación del bloqueo, las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco buques comerciales y desviaron otros 116 que intentaban dirigirse a territorio iraní, en el marco de una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas.

Negociaciones estancadas y perspectivas inciertas

El ataque al Lian Star se produce en un momento en que las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances sustanciales. Aunque ambas partes mantienen formalmente un alto el fuego, los hechos recientes reflejan la persistencia de tensiones y la fragilidad de ese entendimiento.

Las negociaciones, mediadas por actores internacionales, buscan alcanzar un acuerdo duradero que permita reducir la conflictividad y reabrir plenamente las rutas marítimas en la región. Sin embargo, las diferencias en torno a las condiciones de seguridad, el levantamiento de sanciones y el control del tráfico naval han dificultado el progreso.

En este escenario, incidentes como el ataque al carguero generan inquietud adicional en la comunidad internacional, ya que evidencian la posibilidad de una escalada que afecte no solo la estabilidad regional, sino también el suministro energético global y la seguridad de las rutas comerciales.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades estadounidenses y los organismos internacionales brinden más detalles sobre el operativo y sus consecuencias, en un conflicto que, pese a la tregua declarada, sigue mostrando signos de tensión latente. #AgenciaNA.