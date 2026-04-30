Paso de Jama: Desde el 1 de mayo se modifica el horario de atención por cambios en Chile

Por cambios en el huso horario de Chile, desde el 1 de mayo el Complejo Integrado Paso de Jama funcionará de 9 a 19 horas (hora argentina) para todo tipo de vehículos.

El secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, informó que, a partir del jueves 1 de mayo, se modificará el horario de funcionamiento del Complejo Integrado Paso de Jama, en virtud de los cambios de huso horario adoptados por la República de Chile.

En ese marco, se estableció que la atención para el ingreso y egreso del país será de 9 a 19 horas (hora argentina), alcanzando a todo tipo de flujo: transporte de carga de comercio exterior y tránsito de particulares, incluidos turistas.

Marenco remarcó la importancia de difundir la medida entre los usuarios frecuentes del paso fronterizo, especialmente teniendo en cuenta el incremento de circulación previsto durante el mes de mayo por la presencia de feriados tanto en Argentina como en Chile.

Finalmente, se ratificó que el nuevo horario del Complejo Integrado Jama regirá desde el 1 de mayo y se solicita a quienes transiten por el corredor internacional prever sus viajes en función de esta disposición.