El PJ confirmó fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

En una reunión del Consejo Nacional se acordó que el Congreso Nacional se haga el 19 de mayo en la sede partidaria y en forma virtual, también que los comicios en las dos provincias intervenidas sean el 25 de octubre.

El Consejo Nacional del PJ se reunió este jueves por la mañana en la sede de Matheu 130 para actualizar a sus integrantes del camino a seguir con las delegaciones del partido en otras provincias y definir el calendario de actividades de los próximos meses. El encuentro comenzó pasadas las 11 de la mañana y se extendió hasta las 14 horas.

En la reunión, que se realizó en el primer piso de la histórica sede, se definió realizar el congreso partidario, que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el martes 19 de mayo. A diferencia de los últimos años, que se realizó en el microestadio de Ferro, en esta oportunidad el encuentro será en la sede partidaria, ubicada a pocas cuadras del Congreso Nacional. También habrá congresales conectados a través de una videconferencia. Será un formado mixto, entre la presencialidad y la virtualidad.

En esa reunión se tratará de reconfirmar lo que se definió este jueves respecto a PJ de Salta y Jujuy, ambos intervenidos. Las autoridades nacionales decidieron que los dos tengan elecciones el domingo 25 de octubre, y que de esa forma se terminen de regularizar sus situaciones.

El PJ de Salta tiene como interventor a Pablo Kosiner, hombre cercano a Juan Manuel Urtubey y de larga trayectoria en el peronismo salteño. Hasta hace un par de semanas la intervención estaba a cargo de Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, que reportaban directo a Cristina Kirchner. Con el cambio de autoridad se buscó acercar posturas con el peronismo local y evitar la reticencia que generan las intervenciones desde la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Jujuy, la intervención está a cargo de Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Salta que conduce Gustavo Sáenz, enfrentado al kirchnerismo desde años y crítico de la gestión de CFK al frente del PJ Nacional. Villada es un dirigente muy cercano al mandatario salteño, que exige elecciones libres en los PJ de Salta y Jujuy.

Esta mañana, en la antesala de la Comisión de Acuerdos del Senado y en la previa de la reunión del consejo partidario, la senadora Carolina Moisés, que hace tiempo empuja un acuerdo o una elección en el PJ jujeño, le planteó a Mayans la necesidad de, más allá de las intervenciones, lograr un acuerdo político para encontrar una salida a la conflictividad que hay en el peronismo de la provincia.

Algunas semanas atrás Moisés celebró la intervención judicial que puso a Villada al mando de la intervención y corrió a Gustavo “Tano” Menéndez y Aníbal Fernández, que habían sido designados como interventores durante el gobierno del Frente de Todos, al considerar que esa medida implicaba un revés judicial para los “interventores puestos por La Cámpora”.

Según explican en el sector del peronismo que encabeza Moisés, la decisión de que la elección sea el 25 de octubre “no tiene ninguna validez” porque los interventores del PJ ya no cumplen funciones ni tienen la potestad de manejar el calendario electoral del partido. Ambos interventores apelaron la medida de la justicia federal jujeña respecto a la designación de Villada y están esperando la resolución de la Cámara Nacional Electoral.

En el PJ Nacional advirtieron que la fecha debe ser refrendada por el congreso partidario dentro de veinte días. Ese margen de tiempo abre espacio para negociaciones con otros sectores del peronismo que no son parte del esquema del partido. En ese sector hay reticencia a que las elecciones sean en octubre, ya que creen que quedarán muy pegadas con los comicios ejecutivos de las provincias, que en su mayoría desdoblan. Aspiran a se modifique la fecha y se hagan entre julio y agosto.

La intención de las autoridades es reafirmar el rumbo en el congreso partidario y encaminarse hacia el final de las intervenciones. Una que ya concluyó fue la de Misiones. Un puñado de días atrás se realizaron las elecciones partidarias y el ganador fue Christian Humada, vinculado al peronismo misionero histórico. El acto eleccionario estuvo marcado por la baja participación y los cuestionamientos de los opositores. De todas formas, es un tema cerrado y eso es lo que importa en el PJ.

El encuentro de hoy fue conducido por José Mayans, vicepresidente primero y virtual presidente del partido, ya que Cristina Kirchner mantiene la conducción política sobre la institución, pero no puede firmar ningún acta ni documento vinculado a la actividad partidaria.

La ex mandataria se reunirá esta tarde con el formoseño, que se ha convertido en sus ojos dentro del partido. Durante el encuentro hubo menciones a la necesidad de seguir manteniendo activo el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, aunque no se definió ninguna movida en especial.

Una gran cantidad de consejeros se conectó vía zoom durante el mediodía, y otros tantos estuvieron en el edificio partidario. Hasta allí llegaron Mayans, Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernanda Raverta, Leonardo Nardini, Leonardo Grosso, Gustavo Arrieta, Abel Furlán y Gustavo “Tano” Menéndez, entre otros, quienes además de discutir sobre el futuro del PJ, conversaron sobre lo que dejó la exposición del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso.

(Infobae)