Paro de ATE el viernes en Jujuy y exige a la provincia un salario igual a la canasta básica

En el marco de la medida nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante el próximo viernes contra la reforma Laboral, el Consejo Directivo Provincial de Jujuy señaló que también se marcha en reclamo de un aumento salarial para las y los estatales provinciales, que esté en línea con el costo de la canasta básica familiar, que se sitúa en cerca de 1.300.000 pesos.

Desde la ATE jujeña rechazaron la propuesta salarial del Gobierno, que es calificada como insuficiente frente a la realidad de las y los trabajadores estatales provinciales, que mayoritariamente está por debajo de la canasta básica.

Además la continúa reclamando al Gobierno provincial el pase a contrato de servicio para capacitadores e instructores y la estabilidad laboral para todas y todos los precarizados que hay en los municipios.