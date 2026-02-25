El municipio capitalino lanzo una colecta solidaria de útiles escolares en distintos puntos de la ciudad

En el marco del inicio del ciclo lectivo, el municipio, a través de la Dirección de Economía Circular, lanzó una campaña solidaria para recolectar útiles escolares en buen estado que puedan ser reutilizados por estudiantes de distintas instituciones educativas.

Bajo el lema “Sumate a la Economía Circular y ayudá con tus útiles escolares”, la propuesta busca promover el consumo responsable y el cuidado del ambiente, extendiendo la vida útil de aquellos elementos que muchas familias ya no utilizan.

Al respecto, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó que la iniciativa surge ante la necesidad detectada en distintos establecimientos educativos, “hemos lanzado esta campaña justamente porque tenemos entendido que hay escuelas y comunidades de bajos recursos que estarían necesitando este tipo de elementos, tales como cuadernos, lápices, témperas, todo lo que haga para la escuela”, señaló.

En ese sentido, detalló que también se reciben tapas de carpetas, anillos para hojas, mochilas y cuadernos en condiciones de uso, “es época de renovación de útiles escolares en todas las familias, entonces hemos lanzado esta campaña para luego llevar a las escuelas que tengan la necesidad de recibir esto y poder darle a sus alumnos para que puedan cumplir con las tareas escolares”, agregó.

Los puntos de recolección estarán habilitados en los siguientes días y horarios:

De 17.30 a 21 horas

-Sábado 28 de febrero: Patio Emprendedor Sostenible, en el Parque San Martín.

-Domingo 1 de marzo: Feria Las Manos Hacen, en Ciudad de Nieva.

De 9 a 12 horas

-Lunes 2 de marzo: Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, en barrio Alto Comedero.

-Martes 3 de marzo: Multiespacio Mariano Moreno.

Molina destacó además que esta acción forma parte de una política sostenida de reutilización de materiales, “desde Economía Circular tratamos de hacer circular estos elementos; en este caso hablamos de útiles escolares, pero hemos lanzado varias campañas y hemos repartido a emprendedores y fabricantes para que puedan volver al circuito de la economía circular y ser reutilizados”, indicó.

Desde el municipio invitan a la comunidad a revisar en casa y acercar aquellos útiles que aún puedan tener una nueva oportunidad. Cada cuaderno, lápiz o carpeta puede marcar una diferencia en el comienzo de clases de muchos estudiantes.