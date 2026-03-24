PAMI restituye la cobertura total de medicamentos en todo el país tras un fallo judicial

El organismo oficializó una nueva resolución que amplía el acceso gratuito para jubilados y pensionados, luego de que la Justicia cuestionara restricciones previas.

El PAMI dispuso la restitución de la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados en todo el país, tras un proceso judicial que obligó al organismo a revisar los criterios aplicados en los últimos meses.

La medida quedó formalizada mediante la resolución RESOL-2026-428-INSSJP-DE#INSSJP, ya vigente, que amplía el vademécum gratuito y flexibiliza las condiciones de acceso, dejando sin efecto restricciones que habían sido cuestionadas por su carácter excluyente.

El conflicto se había originado a partir de normativas anteriores que introducían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos, lo que generó reclamos por parte de afiliados y de distintos sectores. La Justicia federal intervino y ordenó retrotraer esas disposiciones, al considerar que afectaban el acceso a tratamientos esenciales.

En ese contexto, fuentes vinculadas al proceso señalaron que las limitaciones obligaban a muchos jubilados a enfrentar decisiones críticas sobre su salud, en un escenario de creciente presión económica.

El fallo judicial no solo dispuso la revisión de las medidas, sino que también derivó en un nuevo esquema más amplio de cobertura, que busca garantizar el acceso a medicamentos por razones sociales.

Ante las demoras en la implementación, se iniciaron actuaciones que incrementaron la presión sobre el organismo, incluyendo planteos por posible incumplimiento de la resolución judicial. Ese escenario terminó acelerando la adecuación normativa por parte del PAMI.

Finalmente, la conducción del instituto avanzó con un acuerdo de reparación integral y emitió directivas internas para que todas las delegaciones del país apliquen de inmediato los nuevos criterios, asegurando el cumplimiento efectivo de la cobertura total.