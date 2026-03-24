Escalada peligrosa: Dos nuevos países amenazan con declararle la guerra a Irán

«Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico se están acercando gradualmente a sumarse a la lucha contra Irán, adoptando una postura más dura tras ataques persistentes que han afectado sus economías y que amenazan con darle a Teherán una influencia a largo plazo sobre el estrecho de Ormuz». La frase es muy dura y representa un paso muy grave para la guerra en Medio Oriente. Es parte de un artículo en este día martes del Wall Street Journal.

En concreto, el diario especializado en economía, asegura que tanto Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están muy cerca de declararle la guerra a Irán. De cumplirse lo que asegura el WSJ, la guerra se recalentaría en varios frentes.

El primero, sería un impacto tremendo en el mercado internacional del petróleo. Tal vez, pueda darse lo que por otros motivos anticipó el régimen fundamentalista iraní: que el precio del crudo trepe a 200 dólares el barril.

La otra gran consecuencia estaría directamente en el mundo árabe y musulmán. Arabia Saudita es el principal país con mayoría sunita, el grupo más numerosos entre los fieles del Corán. En cambio, los ayatolas de Irán son chiítas, una minoría entre los musulmanes. Arabia Saudí e Irán están enfrentados por este tema desde hace décadas, pero la tensión nunca llegó a un enfrentamiento directo.

Sin embargo, en esta guerra, Irán lanzó misiles y drones contra Arabia porque allí hay bases norteamericanas. Lo que puede dar una excusa «válida» para que Arabia se involucre directamente en esta guerra.

Tal vez menos importante sería que se sumen los Emiratos Árabes Unidos por su volumen militar y en producción petrolera, pero son 7 emiratos que se encolumnarían con el rey saudí para atacar militarmente a Irán. Algo que debe preocupar sobremanera al mundo entero. (A24)