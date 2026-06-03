Países de Medio Oriente condenan los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin

Una serie de países de Medio Oriente condenaron el miércoles los ataques perpetrados por Irán durante la noche contra Baréin y Kuwait, donde al menos una persona murió y más de 60 resultaron heridas.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques contra objetivos civiles, calificándolos de “violación de la soberanía de los dos países hermanos y de vulneración de los principios del derecho internacional”, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó lo que calificó de “ataques terroristas” contra Kuwait y Bahrein, expresando su “plena solidaridad” con dichos países. “Tomar como objetivo misiones y sedes diplomáticas constituye una clara violación de las normas y del derecho internacional”, señaló.

La cancillería de Arabia Saudita manifestó su “condena y más enérgica repulsa ante la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía del hermano Reino de Baréin y del hermano Estado de Kuwait”.

Del mismo modo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que considera los ataques una “grave violación” de la soberanía de Kuwait y Baréin, así como de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario.

De similar tenor es el comunicado de Jordania, que calificó los ataques de “flagrante violación” a la soberanía de Baréin y Kuwait, además de “una amenaza para su seguridad, estabilidad e integridad territorial, y una clara vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen afirmó que “condena enérgicamente” los ataques “agresivos” de Irán, señalando que el hecho de que Teherán tome como objetivo a los países vecinos “pone al descubierto la naturaleza agresiva y terrorista del régimen iraní y su enfoque basado en socavar la seguridad y la estabilidad de la región”.

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