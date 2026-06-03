Córdoba será sede de una nueva edición del «Foro de Inversiones»

La Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, confirmó la séptima edición del Foro de Inversiones Córdoba, que se realizará el 30 y 31 de julio en el hotel Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba.

Organizado junto a ARCAP y aliados estratégicos, el encuentro marca un punto de inflexión: después de seis ediciones, el Córdoba VC Summit evoluciona y se transforma en el Foro de Inversiones Córdoba, reflejando una ampliación de su propuesta y alcance.

La principal novedad de esta edición es la incorporación del capital privado como herramienta de crecimiento para empresas con trayectoria. De esta manera, la comunidad que el evento consolidó durante seis años suma nuevos perfiles de empresas e inversores, ampliando el alcance de una propuesta que ya se posiciona entre los encuentros más relevantes del ecosistema inversor nacional y regional.

A lo largo de su historia, el foro reunió a más de 2.200 participantes y 95 referentes nacionales e internacionales. Sobre esa base, la séptima edición se proyecta como una nueva instancia de crecimiento para un espacio que la Agencia impulsa como política pública para fortalecer el desarrollo emprendedor y la innovación.

El formato que convirtió al encuentro en una referencia del sector mantendrá su esencia: conferencias y paneles con figuras del capital de riesgo, sesiones de networking estratégico y una Startup Competition en la que proyectos seleccionados de alto potencial expondrán ante fondos e inversores latinoamericanos.

Edición tras edición, el foro demostró su capacidad para generar conexiones que se traducen en inversiones, alianzas y oportunidades concretas que nacen en Córdoba y se proyectan hacia la región y el mundo.

La agenda y los speakers serán anunciados próximamente.

(infonegocios)