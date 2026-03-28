Operativo integral en Punta Corral: Fuerte despliegue para asistir a miles de peregrinos

Con presencia activa en territorio, se implementan dispositivos de atención, prevención y acompañamiento en puntos estratégicos.

En el marco de la peregrinación a Punta Corral, el Gobierno de Jujuy sostiene un operativo integral en territorio, con acciones concretas de asistencia, prevención y acompañamiento a lo largo de todo el recorrido.

Salud

– Implementa la primera experiencia de telemedicina en contexto de peregrinación, articulando el sistema de Salud Digital con hospitales de referencia.

– El Hospital de Campaña en Tumbaya funciona como centro operativo, conectado con hospitales cabecera para consultas en tiempo real.

– Se despliegan puestos sanitarios en puntos estratégicos del recorrido con atención permanente.

– Se utilizan equipos como ecógrafos, Rayos X y monitores multiparamétricos con transmisión online de estudios.

– Antes del evento, se difundieron pautas de cuidado para peregrinos: hidratación, abrigo, alimentación adecuada, control del esfuerzo físico y atención a síntomas vinculados a la altura.

SAME 107

– Garantiza cobertura con ambulancias, equipos en terreno y traslados sanitarios en zonas de difícil acceso.

– Aporta conectividad satelital para sostener la comunicación en áreas sin señal.

– Se integra al sistema de telemedicina, facilitando la evaluación y derivación oportuna de pacientes.

Seguridad y Defensa Civil

– Despliega operativos de control y ordenamiento del tránsito en rutas y accesos a Tumbaya y zonas de ascenso.

– Realiza tareas de prevención, asistencia y acompañamiento a peregrinos durante todo el trayecto.

– Coordina acciones con otros organismos para garantizar condiciones seguras en puntos de alta concentración.

Desarrollo Humano

– Instaló dispositivos de asistencia en Tumbaya y Tunalito con espacios de contención y acompañamiento.

– Brinda orientación, asistencia directa y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

– Refuerza la presencia territorial con equipos interdisciplinarios durante toda la peregrinación.

Infraestructura y Recursos Hídricos

– Ejecutó tareas de mantenimiento y mejora del camino hacia Punta Corral para optimizar la transitabilidad.

– Realizó trabajos de acondicionamiento en sectores críticos del recorrido para mayor seguridad de los peregrinos.

Ambiente

– Impulsa el concurso ambiental para bandas de sikuris, promoviendo la recolección de residuos y el cuidado del entorno durante la peregrinación.

– Fomenta prácticas responsables entre peregrinos y agrupaciones, integrando la dimensión cultural con la conciencia ambiental.

El Gobierno de Jujuy continúa desarrollando el operativo con presencia sostenida de equipos en territorio y acciones coordinadas entre las distintas áreas, para garantizar asistencia, prevención y acompañamiento durante toda la peregrinación, atendiendo tanto la seguridad de las personas como las condiciones del recorrido.