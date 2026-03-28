Discreta clasificación de Colapinto: Largará 15° en el Gran Premio de Japón

El argentino busca volver a sumar puntos, luego de su gran actuación en China.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta clasificación y largará 15º en la carrera del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien registró un tiempo de 1:28,778.

Colapinto tuvo que sufrir muchísimo para avanzar a la Q2, ya que en la primera tanda clasificatoria le alcanzó con lo justo gracias a su tiempo de 1:30,941.

Sin embargo, en la Q2 el argentino no pudo mejorar mucho su registro y se tuvo que conformar con el 15° puesto, por lo que en la carrera deberá protagonizar una durísima remontada si quiere volver a sumar puntos, tal como ocurrió hace dos fines de semana en China.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, se lució con una más que destacable séptima posición y expuso las falencias de Colapinto en las clasificaciones, que son su punto más negativo desde que subió a la Fórmula 1.

Antonelli consiguió la pole y se ilusiona con dar pelea

En lo que respecta a la zona alta de la grilla, Antonelli tuvo una grandísima actuación para conseguir la pole position y sacarle 298 milésimas a su escolta, que fue su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell.

Las filas 2 y 3 intercalarán a pilotos de McLaren y Ferrari, ya que el australiano Oscar Piastri (McLaren) comenzará tercero, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cuarto y los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) quinto y sexto, respectivamente.

Luego sigue Gasly con su séptima posición, mientras que el top 10 lo completan el francés Isack Hadjar (Red Bull), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls).

La gran decepción en esta clasificación fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue eliminado en Q2 y comenzará 11°.

Así largarán en el GP de Japón

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- George Russell (Mercedes)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Gabriel Bortoleto (Audi)

10- Advid Lindblad (Racing Bulls)

11- Max Verstappen (Red Bull)

12- Esteban Ocon (Haas)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Liam Lawson (Racing Bulls)

15- Franco Colapinto (Alpine)

16- Carlos Sainz Jr. (Williams)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Oliver Bearman (Haas)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll (Aston Martin)

(AgenciaNA)