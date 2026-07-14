Ocho proyectos jujeños de teatro infantil y títeres recibirán apoyo para fortalecer la escena local

La Provincia, el municipio capitalino y el Instituto Nacional del Teatro seleccionaron cuatro obras de teatro infantil en cartel y cuatro títeres a estrenar.

Ocho proyectos escénicos jujeños resultaron seleccionados en el Programa de Desarrollo para Producción y Fortalecimiento de Espectáculos Infantiles 2026, que impulsa el teatro infantil en la provincia. La convocatoria apoyará cuatro obras en cartel y cuatro producciones a estrenar, un espaldarazo para el teatro infantil independiente.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Instituto Nacional del Teatro (Representación Provincial Jujuy), con el objetivo de fortalecer la producción escénica para las infancias, promover el desarrollo del teatro independiente y ampliar el acceso de niñas, niños y familias a propuestas artísticas de calidad.

Las obras de Teatro Infantil en cartel que recibirán apoyo

En la línea de Fortalecimiento de Obra de Teatro Infantil en Cartel, pensada para consolidar espectáculos que ya están en escena, los proyectos seleccionados son:

Qantulina en acción

La contrafábula de la hormiga y la cigarra

Ataque Poliya, el gato dormilón

Manu Choque Rock Infantil

La línea de Producción de Obra de Títeres a Estrenar, orientada a la creación de nuevas producciones, acompañará el nacimiento de:

El pueblo que no quería ser gris

Casiopea, una odisea fugaz

Los hilos de la selva – Leyenda guaraní

Guga y Olivia

Un impulso para el teatro infantil independiente

La evaluación de las postulaciones estuvo a cargo del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos del Instituto Nacional del Teatro, que analizó las propuestas según los criterios de las bases. Desde las instituciones organizadoras felicitaron a los elencos seleccionados y agradecieron a todas las compañías que participaron, destacando el alto nivel de las propuestas y el compromiso con el desarrollo de la cultura y el teatro para las infancias en Jujuy. Las próximas convocatorias podrán seguirse en la agenda cultural del Ministerio de Cultura y Turismo.