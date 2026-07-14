Detienen a gendarmes jujeños integrantes de la «Banda del narigón»

Fuentes en la investigación confirmaron que en la madrugada de este martes, efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Pedro tras una extensa persecución por rutas provinciales , lograron la detención de al menos tres integrantes de Gendarmeria Nacional.

Se trataria de dos sargentos y un alférez, los tres con domicilio en la Capital jujeña . En tanto el cabecilla de la banda, que ya estaría identificado, también sería integrante de Gendarmeria Nacional. Los apresados tendrían vinculación con varios robos violentos tipo comando que se venían realizando en Palma Sola , San Pedro y fincas aledañas.

Según la fuente, el hecho ocurrió en la madrugada de hoy sobre Ruta Provincial 1 ingreso a la localidad de El Piquete , en circunstancias en que efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 San Pedro divisaron a un hombre con un arma de fuego tipo Itaka y con miguelitos de fabricación casera sobre la banquina de la ruta. Al detener el móvil policial y tratar de identificarlo, de dos caminos vecinales salen tres a cuatro hombres en vehículos particulares, quienes se identifican como personal de Gendarmeria Nacional aduciendo que estaban en persecución de un tercer vehículo ,y sin más palabras suben a los automóviles y se dan a la fuga.

Tras las sospechas de los policías es que comienza una persecución y se realiza un operativo cerrojo en rutas provinciales , logrando un movil de Infanteria detener los dos vehículos y la aprehensión de los tres gendarmes. En esas circunstancias y mientras se realizaba la requisa de los rodados se presenta un móvil de Gendarmeria Nacional con Alrededor de 6 a 7 gendarmes uniformados, quienes habrían intentado llevarse a su pares. Pero ante la negativa de los policías jujeños y siguiendo las directivas del Fiscal de turno del MPA es que trasladan a los gendarmes detenidos a una comisaría de la jurisdicción, apoyados con móviles políciales y un dron de seguridad provincial.

En ese interin se recepcióna una llamada telefónica donde denunciaban que cuatro vagalleros, oriundos de la provincia de Salta, habían sido asaltados con armas de fuego y les habían sustraído una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando. Aportando la descripción de los gendarmes detenidos y de los vehículos secuestrados , posteriormente el rodado fue encontrada en un camino vecinal de la localidad de El Piquete con la carga de cigarrillos y un arma de fuego aparentemente de uso federal.

Extraoficialmente se deslizo que los gendarmes detenidos y los prófugos de la banda, de Los Gendarmes, del Narigón cumplen funciones en el destacanento de Chalican en nuestra provincia. Según una fuente se habría dispuesto el apartamiento total de la guardia de Gendarmeria Nacional con asiento en la localidad de Chalican en tanto sigan las pesquisas a cargo del MPA.

(Policiales de Jujuy)