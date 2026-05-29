Ocho estudiantes arrestadas tras incendio en escuela de Kenia que dejó 16 muertas

La policía de Kenia detuvo a ocho alumnas tras un incendio en un internado que resultó en la muerte de 16 menores. La causa del fuego sigue bajo investigación y se teme por la seguridad de las víctimas.

Ocho estudiantes han sido arrestadas por la policía en Kenia bajo la sospecha de haber provocado un incendio que devastó un dormitorio en un internado, resultando en la muerte de 16 menores y dejando a otros 79 heridos. Las autoridades informaron que el siniestro ocurrió el jueves y que se está investigando el motivo detrás del mismo.

La Dirección de Investigaciones Criminales confirmó que las detenidas son acusadas de planificar y ejecutar el incendio en la Escuela de Niñas Utumishi, situada en el centro del país. La policía llevó a cabo interrogatorios durante todo el día del jueves, abordando a 30 alumnas y solicitando a sus padres que regresaran a casa sin ellas, con la promesa de que volverían al día siguiente.

El portavoz policial, John Marete, declaró: «Los investigadores han realizado entrevistas exhaustivas con estudiantes, personal docente y otros testigos, mientras equipos forenses llevan a cabo una revisión detallada de las imágenes disponibles de las cámaras de seguridad».

El ministro de Educación, Julius Ogamba, anunció la disolución de la junta directiva de la escuela y señaló que la directora enfrentará medidas disciplinarias por no cumplir con el manual de seguridad establecido. El incendio, que se desató en la mañana del jueves, no solo causó muertes, sino que también dejó a decenas de estudiantes con lesiones.

«En particular, había hacinamiento en el dormitorio y una puerta de salida estaba cerrada con llave, en contra de los requisitos de seguridad establecidos», agregó el ministro.

Mientras tanto, los padres de las víctimas permanecieron angustiados en la escuela, buscando información sobre el paradero de sus hijas. Una madre, que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias, expresó: «Ni siquiera nos han dicho nada sobre las ocho que la policía ha arrestado. Solo estamos aquí y nadie nos está dando ninguna información».

En la morgue del hospital de Naivasha, a 28 kilómetros de la escuela, padres desesperados esperaban pruebas de ADN para identificar a sus hijos. Un padre, John Muiruri, comentó que se les estaba dando información contradictoria sobre la ubicación de los cuerpos y añadió: «Lo que queremos saber es dónde están los restos de nuestras hijas».

La policía continúa su investigación, tomando declaraciones y analizando todas las evidencias disponibles para esclarecer las circunstancias del incendio. La comunidad educativa en África Oriental ha manifestado preocupación por la seguridad en las escuelas, donde los incendios son un problema recurrente debido a la falta de equipos de extinción y al hacinamiento.

(Cadena3)