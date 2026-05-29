Jefe de la ONU pidió por la paz en el conflicto de Ucrania

Antonio Guterres señaló que en este momento “se necesita más diplomacia”.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, pidió hoy jueves una desescalada «inmediata y sostenida» del conflicto en Ucrania, con el fin de alcanzar una «paz justa».

Durante una reunión del Consejo de Seguridad realizada luego de los ataques masivos que Rusia lanzó contra Ucrania durante el fin de semana, Guterres dijo que dado el rumbo del conflicto, este corre el riesgo de «descontrolarse».

«Lo que se necesita en este momento es una desescalada, inmediata y sostenida. Lo que se necesita en este momento es un cese al fuego pleno e incondicional. Lo que se necesita en este momento es más diplomacia. Lo que se necesita es crear las condiciones para una paz justa, duradera e integral, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU», aseveró.

En ese aspecto, el funcionario remarcó: «La decisión es clara. La responsabilidad es clara. Llegó el momento de la paz».

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de cometer errores de cálculo y de una escalada con consecuencias desconocidas y no intencionadas. «Hablemos claro. El rumbo actual no es sostenible. Esta trayectoria debe cambiar. La espiral de muerte debe detenerse», dijo Guterres.

Desde febrero de 2022, cuando comenzó el conflicto, más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania, incluyendo a cerca de 800 niños. Informes procedentes de Rusia apuntan a un creciente número de víctimas civiles.

«El frente de batalla está prácticamente congelado con enjambres de drones que han provocado un gran número de víctimas. Se está destruyendo la infraestructura civil en una escala enorme, especialmente la infraestructura de energía», indicó Guterres.

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