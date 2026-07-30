Nueva donación de órganos en Jujuy: Suma un total de 51 ablaciones de órganos y tejidos en el año

El acto solidario de donar órganos permite alternativas de recuperación y mejora para personas que esperan un trasplante.

El Ministerio de Salud informa que, gracias a la solidaridad expresa de la comunidad, en las últimas jornadas se concretó un nuevo operativo de ablación en el Hospital Pablo Soria de la ciudad Capital y de este modo, a través del trabajo de los equipos profesionales, Jujuy suma un total de 51 ablaciones de órganos y tejidos en el año.

Cada ablación realizada en la provincia tanto en los ámbitos público como privado, constituye una oportunidad invaluable ya que brinda alternativas para la recuperación y la mejora de la calidad de vida de personas de todas las edades, en cualquier punto del país, que atraviesan situaciones críticas de salud y cuyo tratamiento es el trasplante de órganos.

Para recordar sobre la donación de órganos

Por mayor información sobre donación y trasplante, la comunidad puede acercarse a la sede de CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 388 4221228.