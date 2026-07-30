El Gobierno de Jujuy impulsa una nueva capacitación gratuita en inteligencia artificial

Continúa abierta la inscripción al curso virtual y gratuito «IA para Todos», una propuesta destinada a brindar herramientas que fortalezcan las oportunidades de formación y desarrollo laboral de los jujeños.

El Gobierno de Jujuy mantiene abiertas las inscripciones para la capacitación gratuita «IA para Todos», una propuesta de formación destinada a brindar herramientas vinculadas a la inteligencia artificial y fortalecer las oportunidades de desarrollo laboral de los jujeños.

La capacitación se dicta de manera virtual, es totalmente gratuita y está dirigida a personas interesadas en incorporar conocimientos sobre una tecnología que ya forma parte del ámbito laboral, educativo y productivo.

La iniciativa es coordinada por la Academia de Oficios, junto a la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, en articulación con la Agencia de Habilidades para el Futuro de la Ciudad de Buenos Aires.

Acercar oportunidades

La directora de Promoción de Empleo, Belén Oller, destacó la importancia de este tipo de propuestas formativas. «En los tiempos que corren, capacitarse es fundamental, especialmente en inteligencia artificial, porque ya forma parte del presente y es una herramienta que seguirá evolucionando», señaló.

Asimismo, remarcó que las capacitaciones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir buscan acercar nuevas oportunidades de formación a toda la comunidad. «Muchas personas creen que manejar inteligencia artificial es difícil o que no es para ellas, especialmente los adultos mayores. Sin embargo, este curso está pensado para que cualquiera pueda aprender desde cero, sin necesidad de contar con conocimientos previos», explicó.

Oller también indicó que, al tratarse de una modalidad virtual, los participantes podrán cursar con flexibilidad una vez completada la inscripción. «No deben cumplir horarios estrictos; la capacitación está diseñada para que cada persona pueda avanzar de acuerdo con su disponibilidad», precisó.

Quienes deseen participar pueden inscribirse ingresando al sitio web de la Academia de Oficios, donde encontrarán el acceso al curso «IA para Todos Jujuy».

Más información e inscripciones: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/