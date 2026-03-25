“No tengo nada que esconder”: Reapareció Manuel Adorni y negó todas las acusaciones

Tras las acusaciones en su contra, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, reapareció y negó todo tipo de irregularidad.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, reapareció tras semanas en silencio. El funcionario libertario está siendo investigado por la Justicia luego de que trascendieran detalles de un viaje familiar a Punta del Este y tras la polémica por la gira oficial a Estados Unidos junto a su esposa. Negó todo y se peleó con los periodistas.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y de los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.

Tras negar cualquier tipo de irregularidad en sus gastos o en su declaración jurada de bienes, Adorni quiso dar por cerrada la polémica. “Como hay una investigación judicial en curso no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa“, expresó minutos antes de cruzarse con los 5 periodistas acreditados en Casa Rosada que le hicieron preguntas después de su exposición.

A dos de ellos les pidió que se disculpen y que rectifiquen información publicada la semana pasada. Más allá de esos cruces, el jefe de Gabinete dijo que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado” y que el viaje a Uruguay “es un tema estrictamente familiar”. “¿Por qué tengo que explicarte a vos (un periodista) una relación privada? En tal caso es parte de la investigación judicial y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez, cada uno en su posición”, sentenció el funcionario. (Infocielo)