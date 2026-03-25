Milei baja tres puestos en un mes en el ranking de presidentes de Latinoamérica

La imagen del mandatario argentino disminuye 4,5 puntos porcentuales para ubicarse en el puesto 11 de un total de 18 jefes de Estado de la región.

El presidente Javier Milei presenta la mayor caída del ranking de los mandatarios de Latinoamérica con una disminución de 4,5 puntos porcentuales para ubicarse en el puesto 11 de un total de 18.

Según la encuesta realizada en marzo por CB Global y LATAM, el jefe de Estado tiene una imagen negativa de 55,6% y la positiva llega a 42,3%. En el detalle de las respuestas muestra que el 43,8% calificó la imagen presidencial como «muy mala», el segmento de rechazo más alto de la distribución.

Respecto de febrero, la percepción positiva del mandatario argentino cayó significativamente del 46,8% que midió el mes anterior. Hace apenas 30 días, el dirigente libertario estaba en el puesto ocho entre todos los mandatarios de la región.

El fuerte descenso se da a conocer en medio de los escándalos que involucran al Presidente en el caso $Libra por su presunto vínculo con una criptomoneda que resultó ser una estafa financiera. Tras los peritajes a la Justicia al celular del empresario Mauricio Novelli, principal imputado en la causa, se hallaron presuntos contratos de 5 millones de dólares para que Milei apoyara la criptomoneda.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking son Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza la medición con un 72,3% de imagen positiva. En el segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador, con 71,8%; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana, con 58,7% de aprobación.

Los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 25,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela, con 26,4%; y Daniel Noboa de Ecuador, con 33,5% de aprobación.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader de República Dominicana, con una suba de 3,9 puntos porcentuales.

La encuesta fue realizada del 10 al 15 de marzo sobre 2592 casos argentinos con un margen de error de 1,9% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo cubrió 18 países de la región con un total de 40.530 encuestados.

(BaeNegocios)