Nico Occhiato denuncia a periodista por ingresar sin permiso a su hogar en Miami

El empresario calificó la situación como «un delirio» y expresó su malestar en redes sociales tras el ingreso no autorizado a su vivienda en Miami durante el Mundial 2026.

Nicolás Occhiato, empresario e influencer, hizo pública su denuncia contra una periodista que accedió sin autorización a su residencia en Miami, donde se encuentra durante su cobertura del Mundial 2026. El incidente tuvo lugar el pasado sábado en la mansión que el equipo de Luzu TV alquiló en la ciudad estadounidense.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el suceso generó un gran revuelo, con un video del momento compartido por la cuenta de X de LAM, que mostraba el «caos en la puerta». Occhiato, en su cuenta, manifestó su descontento al respecto: «Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta ‘periodista'».

El empresario relató que la mujer ingresó a la vivienda «sin la autorización de ninguno de ellos» y, al ser confrontada, comenzó a grabarlo para captar su reacción. Occhiato también mencionó que la periodista estaba acompañada por un hombre que se mostró violento, acusando a Occhiato de haberla tratado de ladrona, algo que él negó: «Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa».

Además, Occhiato describió la situación como un «delirio», afirmando que la mujer intentó llamar a la policía: «La verdad, ya no entiendo más nada». El incidente ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde muchos han cuestionado la ética de la cobertura periodística.

En respuesta a la controversia, el equipo de producción de Primicias YA, donde trabaja la periodista involucrada, emitió un comunicado disculpándose con Occhiato por la violación de su privacidad y la difusión de las imágenes del suceso. «En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y la posterior difusión de esas imágenes», indicaron.

El comunicado también aclaró que se trató de un «error humano» y que la colaboradora no siguió los protocolos periodísticos establecidos por la producción. «Esas imágenes no debieron obtenerse ni tampoco difundirse. Lo reconocemos como un error», añadieron, lamentando el mal momento que la situación generó y su posterior viralización en redes.