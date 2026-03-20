Netanyahu anunció que Irán ya no puede producir armas nucleares ni misiles

El primer ministro israelí habló ante medios extranjeros tras días de rumores en redes sociales.

Benjamín Netanyahu salió al aire este jueves para desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre su muerte.

«Estoy vivo y todos ustedes son testigos», dijo en una conferencia de prensa para medios internacionales.

Llamó a esas versiones «fake news» y pasó a dar el balance de la operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Los tres objetivos cumplidos

Netanyahu afirmó que la ofensiva alcanzó sus tres metas: eliminar la amenaza nuclear iraní, destruir la capacidad de producción de misiles balísticos y derribar el régimen.

«Irán no tiene capacidad para enriquecer uranio o producir misiles balísticos después de 20 días de guerra», declaró. «Hemos aniquilado el peligro que suponía», agregó sobre el programa nuclear.

El primer ministro calificó a Donald Trump de «amigo» y afirmó que ambos países actuaron «con gran determinación y un esfuerzo sin precedentes».

El rumor de los seis dedos

En los días previos, Netanyahu publicó varios videos para demostrar que estaba con vida. El martes apareció junto al embajador estadounidense Mike Huckabee.

«Sí, Mike, estoy vivo», dijo entre risas.

También bromeó con que en su último encuentro con Trump le dio la mano «con mis cinco dedos». La referencia apuntó a quienes aseguraron que un video del 13 de marzo estaba generado por inteligencia artificial porque se le veían seis dedos.

(baenegocios)