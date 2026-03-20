El Tren Solar de la Quebrada participó en «Norte Argentino Conecta»

El Tren Solar de la Quebrada continúa posicionándose como un referente de innovación y turismo sostenible en el norte argentino.

El Tren Solar de la Quebrada fue parte de “Norte Argentino Conecta”, un importante encuentro que reunió a referentes del sector turístico del norte del país con el objetivo de generar vínculos, compartir experiencias y potenciar el desarrollo regional.

El evento, que se llevó a cabo el 19 de marzo en el Centro de Convenciones de Salta, convocó a agencias de viajes, prestadores turísticos, organismos públicos y actores clave de la industria, consolidándose como un espacio estratégico para el intercambio y la proyección del turismo en la región.

En este marco, el Tren Solar se destacó como uno de los proyectos más innovadores del norte argentino, poniendo en valor su propuesta de movilidad sostenible, su integración con el paisaje de la Quebrada y su aporte al desarrollo turístico de Jujuy.

Al respecto, el presidente del Tren Solar, Juan Cabrera, expresó: “Estos espacios son fundamentales para visibilizar el Tren Solar de la Quebrada como una propuesta única en el país y en la región. Nos permiten generar vínculos, posicionar a Jujuy como un destino innovador y seguir construyendo oportunidades para el desarrollo turístico con propósito.”

La participación en este tipo de encuentros permitió fortalecer alianzas, ampliar la visibilidad del destino y consolidar al Tren Solar de la Quebrada como una experiencia única a nivel nacional e internacional.