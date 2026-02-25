Naturgy (ex Gasnor) recordó cuáles son sus canales oficiales y alertó sobre intentos de estafa

Naturgy Argentina difundió una advertencia dirigida a clientes y gasistas matriculados ante la detección de maniobras de phishing en las que estafadores utilizan su nombre y su identidad visual para intentar obtener datos personales.

La compañía aclaró que nunca solicita códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp, contraseñas ni información sensible a través de llamados telefónicos, correos electrónicos o redes sociales. Ante cualquier contacto de ese tipo, recomendó no brindar datos y cortar la comunicación.

La empresa detalló que sus únicos canales oficiales son la página web naturgy.com.ar, desde donde también se accede a la Oficina Virtual según la jurisdicción; sus cuentas verificadas de Instagram (@NaturgyArgentina, @NaturgyBAN y @NaturgyNOA) y Facebook (Naturgy Argentina, Naturgy BAN y Naturgy NOA); y correos electrónicos cuyo dominio remitente sea exclusivamente @naturgy.com.ar.

Desde Naturgy explicaron que el phishing es una técnica de ingeniería social mediante la cual se intenta que una persona entregue información confidencial bajo engaño. Actualmente, señalaron, estas maniobras no solo se realizan por correo electrónico, sino también por llamados o mensajes de WhatsApp en los que se ofrecen falsos descuentos a jubilados, subsidios o supuestos cambios de medidor.

Para evitar estafas, recomendaron no ingresar a enlaces incluidos en mensajes sospechosos, no abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos, no enviar datos sensibles por correo electrónico y verificar que los sitios web utilicen protocolo HTTPS. También sugirieron cambiar periódicamente las contraseñas y mantener actualizado el antivirus.

En el caso de los gasistas matriculados, la empresa informó que se registraron llamados falsos solicitando la actualización de datos personales o profesionales. Naturgy aclaró que no realiza llamados para este fin y que la actualización de legajos se gestiona exclusivamente a través de la Mesa de Entrada Digital o del Portal del Matriculado.

Desde la compañía insistieron en que, ante cualquier duda, los usuarios deben comunicarse únicamente por los canales oficiales para evitar ser víctimas de estafas.

(InfoNegocios)