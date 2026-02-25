Lo expuso al peligro: Un padre hizo manejar a su hijo de 16 años sin licencia en plena Ruta Nacional 40

Ocurrió a la altura de Dina Huapi, Río Negro. El padre, que se excusó diciendo que le estaba enseñando a manejar, fue infraccionado y se le retuvo la licencia.

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaron a un menor de edad manejando sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2056, en cercanías de Dina Huapi, provincia de Río Negro.

Previamente, automovilistas alertaron a los agentes sobre una camioneta blanca que circulaba de manera imprudente. Al interceptar el vehículo, constataron que quien conducía era un chico de 16 años, acompañado por su padre.

Como justificación, el adulto manifestó que le estaba enseñando a manejar, que habían salido muy temprano y había poco tránsito. Sin embargo, el personal de la ANSV le remarcó la gravedad de la situación: se trata de una ruta nacional altamente transitada —especialmente en temporada de verano— y además, se observó que el vehículo se detuvo al menos tres veces durante la maniobra.

Como resultado del procedimiento, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de la licencia del padre.

El hecho dejó en evidencia una conducta profundamente irresponsable: permitir que un menor sin licencia ni formación previa conduzca, agravado por hacerlo en una ruta de gran caudal vehicular.

Cabe recordar que, según la normativa nacional, al obtener la Licencia Nacional de Conducir por primera vez, los conductores principiantes deben circular durante los primeros seis meses con un cartel identificatorio y tienen prohibido transitar por zonas céntricas, rutas, autopistas y semiautopistas.

Controles durante el verano

La ANSV realiza operativos y patrullajes preventivos todos los días en distintas rutas, autopistas e ingresos a destinos turísticos para prevenir siniestros viales y concientizar sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito.

En lo que va del verano, el organismo nacional, en conjunto con las provincias y municipios, fiscalizó 689 mil vehículos y sancionó a 15.890 conductores por distintos motivos.