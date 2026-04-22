Naturgy alertó por intentos de estafa virtual y pidió no caer en falsos descuentos

La distribuidora advirtió sobre casos de phishing en los que delincuentes usan su nombre para ofrecer supuestos beneficios por WhatsApp. La empresa recordó que nunca ofrece descuentos en la tarifa, ni pide contraseñas.

La empresa Naturgy salió a advertir a sus usuarios por una modalidad de estafa virtual que volvió a circular en los últimos días y que utiliza el nombre de la empresa para engañar a clientes con falsos beneficios y promociones inexistentes.

Según informó la distribuidora, se detectaron mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp en los que se ofrecía un supuesto descuento para jubilados. La maniobra apunta a generar confianza, hacer que la persona haga clic en un enlace y, a partir de ahí, tomar control del teléfono o acceder a aplicaciones financieras.

La empresa fue clara en un punto central: al tratarse de un servicio regulado, Naturgy nunca ofrecerá descuentos en la tarifa. Ese dato, que puede parecer simple, es justamente una de las claves para detectar el engaño antes de caer.

Desde la compañía explicaron además que este tipo de maniobras suele intensificarse los fines de semana, cuando los delincuentes aprovechan la menor capacidad de respuesta o verificación de muchas personas. El mecanismo más habitual consiste en prometer beneficios, subsidios o supuestos cambios de medidor para inducir al usuario a compartir información sensible.

Naturgy remarcó que nunca solicitará códigos de verificación que lleguen por mensaje de texto o WhatsApp, ni contraseñas, ni datos personales sensibles por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Tampoco pedirá completar formularios con información privada fuera de sus canales habituales.

La compañía recordó cuáles son sus canales oficiales de comunicación: su página web naturgynoa.com.ar, la Oficina Virtual a la que se accede desde ese sitio, sus redes sociales verificadas en Instagram y Facebook, y los correos electrónicos cuyo dominio remitente sea @naturgy.com.ar.

La advertencia también sirve para repasar cómo funciona el phishing, una modalidad de robo de identidad o de datos que no se limita al mail. Hoy es frecuente que los estafadores utilicen llamadas o mensajes de WhatsApp con logos de empresas conocidas para ganar credibilidad y después intentar robar una cuenta, tomar control de un teléfono o acceder al home banking de la víctima.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la empresa recomendó no seguir enlaces incluidos en mensajes sospechosos, no abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos, no enviar datos sensibles por correo, cambiar con frecuencia las contraseñas de sitios vinculados a dinero, no compartir credenciales con nadie y verificar que los sitios web sean seguros antes de ingresar información.

En un contexto donde las estafas digitales se vuelven cada vez más sofisticadas, la alerta apunta a que los usuarios no bajen la guardia y recuerden una regla básica: si aparece una promoción demasiado tentadora o un beneficio inesperado, conviene desconfiar primero y verificar después.

(InfoNegocios)