Escuela Agrotécnica de Rodeíto: Investigan amenazas de tiroteo y secuestran réplicas de armas

Un preocupante episodio se registró el pasado lunes por la mañana en la Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 de Rodeíto y que hoy trascendió la información.

Dos alumnos menores de edad fueron sorprendidos con pistolas de juguete y se detectaron mensajes amenazantes escritos en los baños del Establecimiento.

Según el informe de la Comisaría Seccional N° 53, el hecho fue advertido alrededor de las 09:45 horas, tras un llamado telefónico de un preceptor que cumple funciones en el mismo.

Al arribar al lugar, personal policial se entrevistó con una docente a cargo del turno mañana, quien confirmó que dos estudiantes tenían en su poder réplicas de armas.

Durante la inspección del edificio escolar, se constató además la presencia de graves inscripciones en las paredes de los sanitarios. En el baño de los varones, un mensaje alertaba: “TIROTEO 24/04/26 CUIDATE M C”, mientras que en el baño de las mujeres se halló otro texto de tono aún más violento: “TIROTEO 24-04-26 NO TENEMOS COMPASIÓN CON USTEDES TAMPOCO MÍA PUT”.

Hasta el momento, se desconoce la autoría de esta última amenaza.

Ante la gravedad de la situación, se dio inmediata intervención a la ayudante fiscal Dra. Mariana Subelza, quien dispuso una serie de medidas preventivas y de investigación. Entre ellas, la realización de rastrillajes en el establecimiento, la intervención de personal de Criminalística, el registro fotográfico del lugar y el secuestro de las pistolas de juguete.

Asimismo, los menores involucrados fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que sus progenitores fueron notificados para presentarse en la unidad.

El caso se encuentra en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, en un contexto donde este tipo de amenazas obliga a extremar medidas de prevención y seguridad en las instituciones escolares.

(AQN)