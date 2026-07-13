Narcomenudeo: 21 personas detenidas y más de 137 mil dosis de droga secuestradas en una semana

Entre el 3 y el 9 de julio se realizaron 19 procedimientos coordinados entre la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación.

La Dirección General de Narcotráfico, junto a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevó adelante 19 procedimientos entre el 3 y el 9 de julio, en el marco de las acciones permanentes de prevención, investigación y combate al narcomenudeo que se desarrollan en todo el territorio provincial.

Operativos como contra el narcomenudeo en Jujuy

Como resultado de los operativos, fueron demoradas y detenidas 21 personas por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Durante los procedimientos, se secuestraron 450,05 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 2.251 dosis, y 26,96 kilogramos de cannabis sativa, lo que representa un total estimado de 134.800 dosis.

Asimismo, las fuerzas intervinientes incautaron 9 teléfonos celulares, 3 balanzas de precisión, un automóvil y un motovehículo, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia como parte de las investigaciones en curso.

Estos resultados reflejan el trabajo investigativo y operativo sostenido que llevan adelante la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, mediante una labor articulada orientada a desarticular redes de comercialización de estupefacientes y fortalecer la seguridad en toda la provincia.