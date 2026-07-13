Más de 50 jujeños se capacitaron en herramientas digitales para fortalecer el turismo provincial

Impulsado por la Secretaría de Turismo y Ledesma, Innovación y Tecnología capacitó a participantes de toda la provincia.

Más de 50 personas de distintas localidades jujeñas se capacitaron en Canva y análisis de datos a través del programa Innovación y Tecnología, el programa conjunto de la Secretaría de Turismo y Ledesma. Los dos cursos de Innovación y Tecnología cerraron su dictado el 8 de julio, y ya se preparan nuevas instancias de Innovación y Tecnología para el sector.

Las capacitaciones, que la Secretaría de Turismo y Ledesma llevan adelante en el marco del Programa Provincial de Capacitación Turística «Captur», se desarrollaron bajo modalidad virtual sincrónica, a lo largo de ocho clases y con una carga total de 12 horas cada una. Ese formato fue clave para el alcance territorial: participaron referentes de municipios, equipos técnicos y prestadores vinculados al turismo desde puntos muy distintos de la provincia.

Diseño, creatividad sin plantillas

El curso de Canva reunió a 30 participantes y estuvo a cargo del profesor Daniel Veliz. La capacitación apuntó al uso avanzado de la herramienta para crear diseños profesionales destinados a redes sociales, presentaciones, documentos y páginas web, con una consigna distintiva: evitar las plantillas prediseñadas y apostar a la creatividad propia en cada pieza.

Participaron personas de Humahuaca, Barrancas, Abdón Castro Tolay, Maimará, San Francisco de Valle Grande, Calilegua, El Fuerte, Libertador General San Martín y San Salvador de Jujuy.

Datos que se convierten en decisiones

Por su parte, el curso de Análisis de Datos convocó a 23 participantes, con el profesor Enrique Moya al frente. La formación brindó herramientas para la recolección, limpieza y transformación de información en conocimiento útil, de modo que los equipos del sector turístico puedan tomar decisiones basadas en datos reales, optimizar procesos y comprender mejor a los visitantes.

En este caso, se sumaron representantes de San Salvador de Jujuy, El Carmen, Santa Clara, Libertador General San Martín, Palma Sola, Tres Cruces, El Fuerte, Perico y Valle Grande.

Innovación y Tecnología, una alianza que continúa

Desde la organización destacaron que estas instancias forman parte de la estrategia de profesionalización de Captur, que busca acercar herramientas tecnológicas a quienes integran el ecosistema turístico provincial, fortaleciendo la innovación y la mejora continua de los servicios. La articulación entre la Secretaría de Turismo y Ledesma seguirá con nuevas propuestas de formación, cuyas convocatorias se difundirán a través de las novedades del Ministerio de Cultura y Turismo.