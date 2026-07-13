Más de 50 jujeños se capacitaron en herramientas digitales para fortalecer el turismo provincial

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Impulsado por la Secretaría de Turismo y Ledesma, Innovación y Tecnología capacitó a participantes de toda la provincia.

Más de 50 jujeños se capacitaron en herramientas digitales para fortalecer el turismo provincial

Más de 50 personas de distintas localidades jujeñas se capacitaron en Canva y análisis de datos a través del programa Innovación y Tecnología, el programa conjunto de la Secretaría de Turismo y Ledesma. Los dos cursos de Innovación y Tecnología cerraron su dictado el 8 de julio, y ya se preparan nuevas instancias de Innovación y Tecnología para el sector.

Las capacitaciones, que la Secretaría de Turismo y Ledesma llevan adelante en el marco del Programa Provincial de Capacitación Turística «Captur», se desarrollaron bajo modalidad virtual sincrónica, a lo largo de ocho clases y con una carga total de 12 horas cada una. Ese formato fue clave para el alcance territorial: participaron referentes de municipios, equipos técnicos y prestadores vinculados al turismo desde puntos muy distintos de la provincia.

Diseño, creatividad sin plantillas

El curso de Canva reunió a 30 participantes y estuvo a cargo del profesor Daniel Veliz. La capacitación apuntó al uso avanzado de la herramienta para crear diseños profesionales destinados a redes sociales, presentaciones, documentos y páginas web, con una consigna distintiva: evitar las plantillas prediseñadas y apostar a la creatividad propia en cada pieza.

Participaron personas de Humahuaca, Barrancas, Abdón Castro Tolay, Maimará, San Francisco de Valle Grande, Calilegua, El Fuerte, Libertador General San Martín y San Salvador de Jujuy.

Datos que se convierten en decisiones

Por su parte, el curso de Análisis de Datos convocó a 23 participantes, con el profesor Enrique Moya al frente. La formación brindó herramientas para la recolección, limpieza y transformación de información en conocimiento útil, de modo que los equipos del sector turístico puedan tomar decisiones basadas en datos reales, optimizar procesos y comprender mejor a los visitantes.

En este caso, se sumaron representantes de San Salvador de Jujuy, El Carmen, Santa Clara, Libertador General San Martín, Palma Sola, Tres Cruces, El Fuerte, Perico y Valle Grande.

Innovación y Tecnología, una alianza que continúa

Desde la organización destacaron que estas instancias forman parte de la estrategia de profesionalización de Captur, que busca acercar herramientas tecnológicas a quienes integran el ecosistema turístico provincial, fortaleciendo la innovación y la mejora continua de los servicios. La articulación entre la Secretaría de Turismo y Ledesma seguirá con nuevas propuestas de formación, cuyas convocatorias se difundirán a través de las novedades del Ministerio de Cultura y Turismo.

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