Municipios del Gran Jujuy avanzan en políticas conjuntas de desarrollo urbano sostenible

En la ciudad de Perico se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Planificación y Ambiente del proyecto Gran Jujuy, un espacio de articulación regional que reúne a municipios, universidades y organismos provinciales con el objetivo de construir una agenda común de gobernanza metropolitana y desarrollo urbano sostenible.

Del encuentro participaron representantes de las municipalidades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Yala y San Antonio, junto a referentes de áreas de planificación, ambiente, turismo, producción y desarrollo, además de representantes de universidades y ministerios provinciales.

Durante la jornada se expusieron los principales objetivos del Gran Jujuy, iniciativa de cooperación metropolitana que busca coordinar políticas públicas entre los municipios participantes para promover un desarrollo equilibrado, sostenible y con mayor calidad de vida para la región.

En este marco, se destacó que el proyecto apunta a consolidar un área metropolitana articulada, capaz de coordinar acciones estratégicas, fortalecer la gestión pública, potenciar el turismo y acompañar el crecimiento de la infraestructura industrial y urbana.

Asimismo, se presentó la estructura organizativa del ecosistema metropolitano, integrada por un comité ejecutivo conformado por intendentes, un parlamento con participación de concejales, un laboratorio de innovación junto a universidades y un consejo consultivo metropolitano con entidades públicas y privadas. También se detalló el funcionamiento de las cinco mesas de trabajo ya conformadas: Planificación y Ambiente, Turismo y Cultura, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana y Prensa y Comunicación.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el abordaje de la gobernanza metropolitana y la necesidad de reducir la denominada “brecha metropolitana”, entendida como la fragmentación existente entre municipios en materia de planificación y gestión territorial. En este sentido, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una integración funcional y colaborativa, respetando la autonomía municipal pero promoviendo políticas comunes para enfrentar problemáticas compartidas.

En el desarrollo de la reunión también se analizó la incorporación del Gran Jujuy al Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, herramienta que brinda asistencia técnica para el diseño de planes estratégicos urbanos y de sostenibilidad. Se explicó que el programa contempla el monitoreo de más de 140 indicadores vinculados a sostenibilidad ambiental, desarrollo urbano, situación fiscal y gobernanza, permitiendo identificar prioridades y definir políticas públicas a largo plazo.

Entre las problemáticas abordadas se destacaron el crecimiento acelerado y desorganizado de algunos sectores urbanos, la necesidad de unificar criterios en los códigos de edificación y planificación, la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), la protección ambiental y la aplicación de normativas provinciales vinculadas al ordenamiento territorial y la preservación de bosques nativos.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una serie de acciones concretas, entre ellas la designación de referentes técnicos por municipio para trabajar en la actualización de indicadores metropolitanos, la elaboración de una propuesta unificada para trámites de aprobación de planos y la generación de un anteproyecto de planeamiento metropolitano junto al Colegio de Arquitectos y las universidades.

Además, se resolvió mantener reuniones mensuales de la mesa técnica y generar mecanismos permanentes de intercambio de información y seguimiento de los avances alcanzados