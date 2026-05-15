Agua Potable de Jujuy celebra hoy el Día del Trabajador Sanitarista y destaca la labor esencial de su personal

Cada 15 de mayo, se celebra el Día del Trabajador Sanitarista, una fecha que rinde homenaje a quienes, con dedicación y compromiso, garantizan el acceso a servicios vitales como el agua potable y el saneamiento en todo el territorio provincial.

Desde el Directorio de Agua Potable de Jujuy, encabezado por su presidente, el Ing. Juan Carlos García, junto a la vocal contable, CPN Graciela Corradini, y el vocal técnico, Ing. Luis Jure, se extiende un cálido saludo y un profundo reconocimiento a cada integrante de la gran familia sanitarista.

El Ing. García expresó: «Quiero agradecer personalmente a cada uno de los trabajadores de la empresa. Su labor diaria es la que hace posible que un servicio tan esencial y estratégico llegue a cada hogar jujeño. Les deseo una excelente jornada de celebración, reivindicando el valor de su oficio para la salud pública de nuestra provincia».

Este reconocimiento se hace extensivo a todas las áreas que componen la estructura operativa y administrativa: desde la atención al público, recepción, prensa, centro de atención de urgencias (CAU), contaduría, logística, capital humano, secretarías, cafetería y lecturistas; hasta los sectores de pagos electrónicos, cajeros, ventas, producción, planta embotelladora y las unidades operativas que desempeñan tareas en la Puna, Quebrada, Valles y Ramal. Un agradecimiento especial se dirige al sector de redes y acueductos, cuyo trabajo en territorio es fundamental para el mantenimiento de la infraestructura.

Asueto y guardias mínimas

En cumplimiento del Art. 49 de la Ley Provincial N° 4.317/87, que instituye el 15 de mayo como día no laborable para el sector, se informa a la comunidad que viernes se otorgará asueto con goce de haberes a todo el personal.

Por tal motivo:

• Oficinas comerciales: No habrá atención al público en ninguna de las delegaciones de la provincia.

• Servicio operativo: Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación, se mantendrán guardias mínimas técnicas y el Centro de Atención de Urgencias (CAU) permanecerá activo para la recepción de reclamos operativos.

Esta jornada es fruto del trabajo conjunto con el Sindicato de Obras Sanitarias, liderado por su secretario general, Joaquín Flores, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo que rige a los trabajadores de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy.