Mundial 2026: Tres partidazos abren este miércoles 1 de julio una nueva jornada de los 16avos de final

La fase de eliminación directa continúa con tres encuentros que prometen emociones y definirán nuevos clasificados a los octavos de final.

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos saldrán a escena este miércoles 1 de julio en una nueva jornada de los 16avos de final del Mundial 2026.

La Copa Mundial 2026 continúa ingresando en su etapa más apasionante. Tras una intensa primera ronda de cruces eliminatorios, este miércoles 1 de julio se disputarán otros tres partidos correspondientes a los 16avos de final, donde cualquier error puede significar la despedida del torneo.

La programación comenzará a las 13:00 (hora argentina) con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, un encuentro en el que los ingleses parten como favoritos, aunque el seleccionado africano llega con la ilusión de seguir sorprendiendo.

Más tarde, desde las 17 horas, será el turno de Bélgica y Senegal, dos equipos con planteles de jerarquía que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la jornada.

El cierre llegará a las 21 horas, cuando Estados Unidos enfrente a Bosnia y Herzegovina, en un partido que definirá al último clasificado del día hacia los octavos de final.

Programación del miércoles 1 de julio (hora argentina)

• 13:00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

• 17:00: Bélgica vs. Senegal.

• 21:00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Con estos encuentros continuará tomando forma el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026, que ya dejó varias sorpresas y promete una definición apasionante rumbo a la gran final del 19 de julio.