Koeman renunció como DT de Países Bajos tras la eliminación en el Mundial

El técnico anunció su dimisión tras la derrota en penales ante Marruecos, que significó la eliminación más temprana de Países Bajos en la historia de los Mundiales.

Ronald Koeman presentó su renuncia como director técnico de Países Bajos el martes, un día después de que el equipo sufriera una eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al caer en una tanda de penales frente a Marruecos.

La decisión de Koeman, de 63 años, fue comunicada a través de sus redes sociales. Esta derrota representó la eliminación más rápida que ha enfrentado Países Bajos en un Mundial.

Históricamente, el equipo había llegado al menos a los octavos de final en 11 ediciones anteriores del Mundial, incluyendo una participación en cuartos hace cuatro años en Qatar. En esta edición, el torneo se expandió a 48 selecciones, permitiendo a 32 avanzar a la fase de eliminación directa.

En su mensaje, Koeman expresó su deseo de que el Mundial hubiese sido una oportunidad para hacer historia y reconoció que nadie estaba más decepcionado que él por el resultado. A pesar de haber llegado a la final en tres ocasiones, Países Bajos nunca ha conquistado el título.

La derrota frente a Marruecos significó que los neerlandeses quedaron eliminados por tercera vez consecutiva en una tanda de penales en el Mundial. Durante la fase de grupos, el equipo había anotado 10 goles, la cifra más alta del torneo, pero solo logró marcar un gol en el partido contra Marruecos, que terminó 1-1 antes de la definición desde el punto penal.

Este Mundial representó la segunda ocasión en que Koeman dirigió a la selección nacional. Previamente, había llevado al equipo a las semifinales de la Eurocopa 2024.

El trayecto del equipo hacia las semifinales de la Euro 2024 marcó un hito, siendo la primera vez que Países Bajos alcanzaba esa etapa en un gran torneo internacional desde el Mundial de 2014.

(Cadena3)