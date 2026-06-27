Mundial 2026: Los cruces confirmados para los 16 avos

La ronda arranca mañana domingo con el partido entre Sudáfrica y Canadá.

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, entra en su fase decisiva tras una última jornada de grupos que terminó de moldear el cuadro de los nuevos dieciseisavos de final, la inédita ronda que estrena el torneo con 48 selecciones.

La jornada del 26 de junio cerró varios grupos y dejó definido gran parte del camino hacia los cruces directos, con resultados que reconfiguraron posiciones clave y determinaron nuevos emparejamientos.

España venció a Uruguay y aseguró su clasificación en una posición favorable dentro del Grupo H, mientras que Cabo Verde selló un histórico pase a la siguiente ronda tras empatar y quedarse con el segundo puesto de su zona, para enfrentar a Argentina.

Francia goleó 4-1 a Noruega y se quedó con el liderazgo del Grupo I, mientras que Senegal logró una contundente victoria 5-0 sobre Irak que lo mantiene en carrera dentro del grupo de los mejores terceros.

Estos resultados, sumados a los obtenidos en jornadas previas —como el triunfo de Brasil sobre Escocia y la clasificación de Marruecos, Ecuador y Costa de Marfil— terminaron de ordenar las posiciones de cada zona y perfilar el cuadro eliminatorio.

Con este escenario, varios cruces de 16avos de final quedaron completamente definidos. El partido que abrirá la fase será Sudáfrica contra Canadá, programado para el 28 de junio, un duelo entre dos selecciones que avanzaron como segundas en sus respectivos grupos.

Entre los enfrentamientos confirmados también aparece Brasil frente a Japón, así como Países Bajos contra Marruecos, choques que reúnen a combinados con peso histórico y otros que han mostrado gran competitividad en la fase de grupos.

Otro duelo ya establecido es el de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, en el que los estadounidenses —como líderes de su grupo— se medirán ante un rival clasificado entre los mejores terceros.

La jornada más reciente también definió uno de los cruces más llamativos: Argentina enfrentará a Cabo Verde, luego de la sorprendente clasificación del equipo africano como segundo en su grupo.

Junto a estos enfrentamientos ya confirmados, el cuadro presenta otros duelos prácticamente establecidos, aunque aún sujetos a ajustes menores vinculados a la ubicación definitiva de los mejores terceros.

Entre ellos figuran potenciales cruces como Alemania ante Paraguay, Francia contra Suecia, Costa de Marfil frente a Noruega y España ante Austria. Asimismo, selecciones como México e Inglaterra esperan la confirmación de sus rivales, que surgirán del reparto final de los terceros clasificados, un mecanismo que introduce múltiples combinaciones posibles y mantiene abierta la definición del cuadro hasta el último momento.

La etapa de 16avos se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio y marcará el inicio de la eliminación directa: cada partido será definitivo y el torneo comenzará a reducir su cuadro de 32 a 16 equipos en apenas seis días. Con 16 enfrentamientos programados en distintas sedes de Norteamérica, la competencia entra en una fase donde el margen de error desaparece y cualquier resultado puede alterar el equilibrio general del torneo.

(Agencia NA)