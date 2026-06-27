El Parlamento del Norte Grande sesionó en Santiago del Estero y fijó su próximo encuentro en La Rioja

Durante el encuentro se ratificó que la 59° Sesión Plenaria y la reunión de la Mesa Ejecutiva se realizarán en agosto en la provincia de La Rioja, en fecha a determinar.

Con una fuerte defensa del federalismo, el Parlamento del Norte Grande celebró en Santiago del Estero su 58° Sesión Plenaria, que reunió a representantes de las diez provincias del NOA y el NEA para debatir una agenda común orientada al desarrollo económico, productivo y social de la región.

La sesión fue presidida por el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y contó con la participación especial de la presidente del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) y vicegobernado de Buenos Aires, Verónica Magario.

Participaron también los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy), Miguel Ángel Acevedo (Tucumán) y Teresita Madera (La Rioja); el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca, Ramón Figueroa Castellanos; la presidente de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado; y el secretario parlamentario del cuerpo, Luis Fernando Herrera.

Mediante misivas oficiales ratificaron su pertenencia al bloque los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Eber Solís (Formosa) y Pedro Braillard Poccard (Corrientes), junto al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías.

La provincia de Jujuy participó con su delegación legislativa, encabezada por el vicegobernador Alberto Bernis y el secretario parlamentario Martín Luque, e integrada por los diputados Daniela Vélez, Juan Manuel Soler, Mario Lobo, Patricia Ríos, Iván Poncio, Omar Gutiérrez, Angélica Castillo, Alejandra Mollón, Ramón Neyra, Santiago Jubert, Emiliano Vera Robinson, Kevin Ballesty y Alicia Sosa, quienes intervinieron en las distintas comisiones de trabajo con iniciativas vinculadas a la producción, la energía, la educación, la salud y el fortalecimiento de las economías regionales.

Entre los proyectos presentados por la delegación jujeña se destacan la creación de un régimen regional de eficiencia energética y autogeneración renovable para MiPyMEs y comercios; una propuesta para establecer una alícuota del 0 % de IVA sobre las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de la región; iniciativas de apoyo al comercio y las PyMEs; el fortalecimiento del sistema público de salud mental; y la preocupación por el desfinanciamiento de las universidades públicas nacionales.

La jornada comenzó con la recepción de las delegaciones, la fotografía institucional, la firma del Libro de Oro y el acto de apertura, que incluyó el izamiento de las banderas nacional y provincial, la entonación del Himno Nacional Argentino y del himno cultural santiagueño “Añoranza”. Acompañaron el acto los senadores nacionales por Santiago del Estero Gerardo Zamora y José Emilio Neder. Al dejar inaugurada la sesión, Silva Neder sostuvo que “no hay nación posible sin este Norte Grande Argentino”.

Durante la sesión, el pleno aprobó el documento presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que expresó preocupación por el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad y el deterioro de las rutas nacionales, y solicitó la restitución de los recursos destinados a su mantenimiento.

También se aprobó el informe de las Cámaras de Turismo del Norte Grande —con exposición de representantes de Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Formosa—, que advirtió sobre la caída de la actividad, el aumento de costos y la pérdida de competitividad del sector, y planteó la necesidad de medidas que sostengan el empleo y fortalezcan las economías regionales.