Mundial 2026: La «Selección argentina» tuvo su último entrenamiento antes del partido ante Egipto

Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el 11 inicial de cara al cruce por los octavos de final.

La Selección argentina tuvo su último entrenamiento antes del trascendental enfrentamiento de este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

La práctica se llevó a cabo en Kennesaw University de Georgia y sirvió para ultimar detalles a menos de 24 horas del partido ante los egipcios, que vienen de ganarle por penales a Australia en los 16avos de final.

De cara a este cruce, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, mantiene tres incógnitas, una por línea, en lo que será el 11 titular.

La primera de ellas se presenta en el lateral izquierdo, ya que aún no está definido si estará Facundo Medina, que fue una de las gratas sorpresas de la “Scaloneta” en este Mundial, o Nicolás Tagliafico, quien tiene experiencia de sobra en partidos de este tipo.

Por otra parte, en el arco está confirmada la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que el lateral derecho será Nahuel Molina y la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, ambos autores de un gol cada uno en el durísimo encuentro donde la Selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul ya tendrían asegurada la titularidad. Solo resta definir su estarán acompañados por Leandro Paredes, Thiago Almada o Nicolás González, todos ellos con un perfil diferente.

Finalmente, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ambos de muy pobres actuaciones en lo que va de este Mundial, pelean por un lugar en la delantera para acompañar al astro Lionel Messi, quien está deslumbrando al mundo pese a sus 39 años.

El encuentro entre la Selección argentina y su par de Egipto está programado para las 13 de este martes y se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Egipto: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada o Leando Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Agencia NA