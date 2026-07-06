El Gobierno reacomoda su agenda, mientras Milei viaja a Tucumán por el «9 de julio»

Ravier dará este martes su segunda conferencia como vocero tras el anuncio del programa de deuda de Caputo y la repercusión en los mercados. Karina Milei y Santilli postergaron el encuentro de la mesa política, en tanto que el Presidente partirá hacia el interior.

Con Diego Santilli como jefe de Gabinete, y Adrián Ravier como el vocero presidencial, el Gobierno busca consolidar el nuevo armado del Gabinete a una semana de los cambios, con una agenda de actividades que busca retomar la iniciativa y con Karina Milei al mando de la mesa política.

Este martes será la segunda conferencia de prensa del vocero de Javier Milei; el miércoles habrá una nueva reunión de la mesa política por la tarde y, por la noche, el acto central por el 9 de Julio en Tucumán. Allí, el Presidente se volverá a mostrar con gobernadores que firmaron el denominado Pacto de Mayo en 2024.

Ravier tiene previsto brindar su segunda rueda de prensa con periodistas acreditados en la Casa Rosada este martes a las 10:30. Según informaron fuentes del Gobierno, el encuentro se adelantó una hora para no chocarse con la transmisión del partido que la Selección Argentina jugará a las 13 por el Mundial.

El vocero volverá a responder preguntas mientras el Gobierno monitorea las repercusiones en los mercados de los anuncios del programa de refinanciamiento de la deuda realizados este lunes por el equipo económico de Luis «Toto» Caputo. Esta presentación tuvo por objetivo llevar tranquilidad ante las especulaciones sobre «eventuales shocks internos o externos» frente al escenario político que se abre por las elecciones de 2027 y la declarada candidatura a la reelección de Javier Mile

Aunque habían anunciado para el martes a las 13 la primera reunión de la mesa política con Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió postergar el encuentro para este miércoles a las 17.

Tras la salida de Adorni, la nueva mesa política incorpora a Santilli y al secretario de Comunicación, Fabián Fernández, con el objetivo de diseñar la estrategia parlamentaria para concretar la sanción de la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Además, se busca avanzar con los proyectos demorados referidos al régimen de subsidios de zonas frías y la modificación de la ley de inocencia fiscal.

Los demás integrantes siguen igual: Martín y Lule Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y el asesor presidencial, aunque con menos poder de decisión, Santiago Caputo. Todos ellos serán parte del encuentro.

Allí definirán los proyectos que la Casa Rosada impulsará este miércoles a las 18 en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por el Senado, y los temas a tratar en la próxima sesión, que podría ser el jueves 16, justo antes del receso invernal del Congreso.

Milei, entre la vigilia del 9 de julio y los gobernadores del Pacto de Mayo

En ese clima de relanzamiento del Gobierno, Milei volverá a viajar este miércoles a las 19 rumbo a Tucumán acompañado por gran parte del Gabinete. En esa ciudad, encabezará la vigilia que se llevará adelante desde las 00 en la histórica Casa de Tucumán para conmemorar el 210° aniversario del Día de la Independencia.

Milei y su comitiva serán recibidos alrededor de las 21 por el gobernador, Osvaldo Jaldo. A su vez, fueron invitados los 18 gobernadores que en el 9 de julio de 2024, en la misma Casa de Tucumán, firmaron los 10 puntos planteados por Milei en el Pacto de Mayo, que incluyen políticas de Estado libertarias.

Muchos de esos puntos ya se transformaron en ley, mientras que otros esperan ser tratados en el Congreso. En el primer caso, se mencionan la Ley Bases y la reforma laboral, en tanto que los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada o la reforma a la ley de inocencia fiscal y la reforma a la Carta Orgánica del BCRA aún esperan su debate y sanción.

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron a A24.com que esperaban la confirmación de los gobernadores, en otro gesto que podría ser interpretado como un respaldo hacia Santilli como principal negociador del Gobierno con los mandatarios provinciales aliados.

En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO está en el apoyo de las provincias, ya que el proyecto genera divisiones en los bloques de diputados y senadores aliudos de la UCR y del PRO. En ese contexto, Santilli, en tándem con Eduardo «Lule» Menem e Ignacio Devitt, el nuevo vicejefe de gabinete de Interior, trabajan en la tarea. (A24)